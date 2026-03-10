Газета
Главная / Медиа /

Издательство АСТ получило эксклюзивные права на произведения Корнея Чуковского

Это второй по тиражам автор детских книг в России
Дмитрий Игнатьев
Татьяна Воронцова / РИА Новости
Татьяна Воронцова / РИА Новости

Издательство АСТ (входит в издательскую группу «АСТ-Азбука», которая является частью крупнейшего в России книжного холдинга «Эксмо-АСТ») в начале марта уведомило другие книжные издательства о том, что оно стало обладателем исключительной лицензии на использование всех литературных произведений писателя Корнея Чуковского и его детей – Лидии и Николая Чуковских, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных издательств. «Ведомости» ознакомились с копией соответствующего письма за подписью гендиректора АСТ Татьяны Горской.

В документе также указано, что лица, которые ранее направляли заявки на использование произведений этих авторов «Агентству ФТМ, Лтд.» (ранее управляло правами на произведения Чуковских), теперь могут обратиться в указанное издательство. Получение письма за подписью Горской подтвердила «Ведомостям» главный редактор издательского дома «Проф-пресс» Александра Скворцова. Такую же информацию сообщили в «Агентстве ФТМ, Лтд.» главному редактору издательства «Фламинго» Виктору Зверькову, рассказал он «Ведомостям».

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
