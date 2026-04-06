Холдинг «Газпром-медиа» продал Москве комплекс «Телебазис»Это позволило полностью восстановить исторические границы Киностудии Горького
Москва выкупила у холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) АО «Телебазис», которое владело частью корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна, исторически входившей в границы Киностудии Горького. Об этом в интервью «Ведомости. Городу» рассказала гендиректор этой киностудии Юлиана Слащева. Сейчас Киностудия Горького является единственным акционером АО «Телебазис», следует из данных ЕГРЮЛа. Гендиректор ГПМ Александр Жаров подтвердил «Ведомостям» продажу 100% «Телебазиса». Сделка, как уточнили Слащева и Жаров, была денежной. Но ее параметры они раскрыть отказались.
В результате сделки к Киностудии Горького перешло 5600 кв. м площадей корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна, где, в частности, располагаются съемочный павильон размером более 400 кв. м, четыре студии звукозаписи и озвучивания, а также два просмотровых зала, отметила Слащева. Вместе со зданием Киностудия Горького, как уточнила она, получила и его действующих резидентов, среди которых – студия звукозаписи FlySound.
В 1994 г. «из-за не самой хорошей финансовой ситуации» Киностудия Горького продала «Телебазис» ГПМ, пояснила Слащева. Выкуп указанного актива позволил полностью восстановить исторические границы киностудии, резюмировала она.
ГПМ посчитал экономически оправданным выйти из этого актива, поскольку он не генерировал операционного дохода, требовал постоянных эксплуатационных затрат и не вписывался в текущую инвестиционную повестку медиахолдинга, отметил Жаров. В 2025 г. выручка АО «Телебазис» по РСБУ составила 76,4 млн руб., а чистый убыток достиг 4,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса».
В то же время логичным шагом стала передача контроля над зданием Киностудии Горького, которая развивает свою территорию и производственные мощности, продолжил Жаров: «Для нее этот объект является профильным и органично встроенным в инфраструктуру кинопроизводства».
В конце 2023 г. Киностудия Горького перешла в собственность Москвы, а с 2024 г. стартовала ее масштабная трансформация. За последний год столичные власти построили для студии кинопроизводственный комплекс в Валдайском проезде, а также существенно обновили историческую локацию на ул. Сергея Эйзенштейна, где в том числе появились новые объекты – Центр костюма и реквизита, шестиэтажный производственный комплекс и др., рассказала в интервью Слащева.
В 2025 г., согласно прогнозу Слащевой, выручка Киностудии Горького останется примерно на уровне 2024 г., тогда она составила 539 млн руб. Это относительно небольшая цифра, но нужно четко понимать, что компания почти полностью осталась без доходов от аренды, поскольку площадки за редким исключением были закрыты на модернизацию, пояснила Слащева в интервью. На конец 2025 г., как уточнила она, примерно половину выручки киностудии приносили доходы от аренды, еще половину – доходы от медиаправ.
К 2028 г. кинопроизводственный комплекс должен приносить Киностудии Горького около 1 млрд руб. в год, а выручка от кинопроизводства за 2026–2028 гг. – превышать 2 млрд руб., прогнозирует Слащева.
Стоимость такого специализированного студийного объекта может составлять порядка 1,5 млрд руб., оценивает партнер NF Group Марина Малахатько. Аналогичных предложений на рынке немного, поясняет она: «Поэтому к базовой оценке логично добавляется премия за профильное использование и готовую инфраструктуру».
В Москве уровень загрузки съемочных павильонов стабильно высокий, отмечает издатель портала «Кино-театр.Ру» Жан Просянов: «Но делать прогноз на этот год затруднительно с учетом снижения объема кинопроизводства».