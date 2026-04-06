Холдинг «Газпром-медиа» продал Москве комплекс «Телебазис»

В 2025 г., согласно прогнозу Слащевой, выручка Киностудии Горького останется примерно на уровне 2024 г., тогда она составила 539 млн руб. Это относительно небольшая цифра, но нужно четко понимать, что компания почти полностью осталась без доходов от аренды, поскольку площадки за редким исключением были закрыты на модернизацию, пояснила Слащева в интервью. На конец 2025 г., как уточнила она, примерно половину выручки киностудии приносили доходы от аренды, еще половину – доходы от медиаправ.