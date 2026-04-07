Количество рекламы в Max выросло за последний квартал почти в 15 раз

Количество рекламы в Max выросло за последний квартал почти в 15 разЭто связано с эффектом низкой базы и тестированием рекламодателями площадок без правовых рисков
В январе – марте 2026 г. количество промаркированных рекламных публикаций в публичных каналах мессенджера Max увеличилось почти в 15 раз к предыдущему кварталу (октябрь – декабрь 2025 г.) и достигло 91 640 шт. Такие данные представил «Ведомостям» аналитический сервис MaxStat.ru. В январе в мессенджере было опубликовано 14 070 таких публикаций, в феврале – 20 829, а в марте – уже 56 741.
В Max не ответили на запрос «Ведомостей».
