Газета Metro вернулась в ведение Московского метрополитена

Издание может стать для него дополнительным источником доходов, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Московский метрополитен стал единственным владельцем АО «Газета Метро», следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности этого юрлица по РСБУ за 2025 г. Свою мажоритарную долю (47 632 акции, или 90,5% уставного капитала издания) ему передало АО «Москва-курс» – структура департамента городского имущества (ДГИ) столицы, отмечается там же. За Московским метрополитеном на праве хозяйственного ведения закреплено 100% акций АО «Газета Метро», подтвердил «Ведомостям» представитель столичного метро.

Решение о передаче в хозяйственное ведение ГУП «Московский метрополитен» пакета акций АО «Газета Метро» было принято в целях повышения эффективности корпоративного управления этим обществом, пояснил представитель ДГИ: «Так как его основной деятельностью является распространение печатной продукции на объектах Московского метрополитена».

