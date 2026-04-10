«Non/fiction весна» – 2026: мемуары Пиотровского и русреал

«Non/fiction весна» – 2026: мемуары Пиотровского и русреалНовые книги представят Леонид Каневский и популяризатор науки Владимир Сурдин
В Москве открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction весна». До воскресенья, 12 апреля, в Гостином дворе можно будет купить последние новинки в самых разных жанрах – от Young Adult до научпопа, а также пообщаться с ведущими писателями, издателями, критиками и иллюстраторами.
В ярмарке принимают участие почти 400 экспонентов – крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и культурных институций. Афиша включает более 300 событий на 15 дискуссионных площадках. С 2023 г. Non/fiction проходит дважды в год, а с 2024 г. ее посещаемость не падает ниже 50 000 человек.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам