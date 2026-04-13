Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Медиа /

Более 50% библиотечных фондов может быть изъято при буквальной трактовке законов

Издатели книг предложили механизмы снижения правовых рисков для отрасли
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В случае буквального исполнения законодательства об иноагентах и нежелательных организациях более 50% библиотечных фондов России попадает под риск изъятия. Во всяком случае, такую оценку дал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, выступая 9 апреля на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ. Модератором мероприятия был председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, а его участниками помимо Новикова стали директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, председатель правления Союза писателей России и помощник президента Владимир Мединский, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и др.

Под риск изъятия из библиотечных фондов попадают книги, в создании которых участвовали физические или юридические лица, признанные иноагентами, отметил Новиков. Причем не только в тех случаях, когда этот статус присвоен автору книги, но и тогда, когда его имеют люди, которые писали комментарии к произведению или аннотации, создавали макет издания и т. д. Аналогичные сложности есть и с книгами, которые выпускались при содействии организаций, которые сейчас признаны нежелательными, добавил Новиков. Среди них есть фонды, которые «в 1990-е и 2000-е гг. издали достаточно много русской классической и краеведческой литературы», а также ведущие международные научные центры и университеты, уточнил президент «Эксмо-АСТ». А значит, диссертации и научные произведения, в том числе российских авторов, в которых используется, к примеру, цитирование из работ этих организаций, тоже должны быть изъяты из использования, добавил Новиков: «Что, конечно, создает существенные проблемы в развитии образовательной и просветительской деятельности».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь