Более 50% библиотечных фондов может быть изъято при буквальной трактовке законов

Более 50% библиотечных фондов может быть изъято при буквальной трактовке законовИздатели книг предложили механизмы снижения правовых рисков для отрасли
В случае буквального исполнения законодательства об иноагентах и нежелательных организациях более 50% библиотечных фондов России попадает под риск изъятия. Во всяком случае, такую оценку дал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, выступая 9 апреля на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ. Модератором мероприятия был председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, а его участниками помимо Новикова стали директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, председатель правления Союза писателей России и помощник президента Владимир Мединский, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и др.
Под риск изъятия из библиотечных фондов попадают книги, в создании которых участвовали физические или юридические лица, признанные иноагентами, отметил Новиков. Причем не только в тех случаях, когда этот статус присвоен автору книги, но и тогда, когда его имеют люди, которые писали комментарии к произведению или аннотации, создавали макет издания и т. д. Аналогичные сложности есть и с книгами, которые выпускались при содействии организаций, которые сейчас признаны нежелательными, добавил Новиков. Среди них есть фонды, которые «в 1990-е и 2000-е гг. издали достаточно много русской классической и краеведческой литературы», а также ведущие международные научные центры и университеты, уточнил президент «Эксмо-АСТ». А значит, диссертации и научные произведения, в том числе российских авторов, в которых используется, к примеру, цитирование из работ этих организаций, тоже должны быть изъяты из использования, добавил Новиков: «Что, конечно, создает существенные проблемы в развитии образовательной и просветительской деятельности».