Более 50% библиотечных фондов может быть изъято при буквальной трактовке законов

Под риск изъятия из библиотечных фондов попадают книги, в создании которых участвовали физические или юридические лица, признанные иноагентами, отметил Новиков. Причем не только в тех случаях, когда этот статус присвоен автору книги, но и тогда, когда его имеют люди, которые писали комментарии к произведению или аннотации, создавали макет издания и т. д. Аналогичные сложности есть и с книгами, которые выпускались при содействии организаций, которые сейчас признаны нежелательными, добавил Новиков. Среди них есть фонды, которые «в 1990-е и 2000-е гг. издали достаточно много русской классической и краеведческой литературы», а также ведущие международные научные центры и университеты, уточнил президент «Эксмо-АСТ». А значит, диссертации и научные произведения, в том числе российских авторов, в которых используется, к примеру, цитирование из работ этих организаций, тоже должны быть изъяты из использования, добавил Новиков: «Что, конечно, создает существенные проблемы в развитии образовательной и просветительской деятельности».