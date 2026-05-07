RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,53-0,01%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RGBITR781,01+0,02%
«Просвещение» получило контроль в EdTech-компании Karpov.courses

Стоимость сделки могла составить 330–500 млн рублей, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Единая логистическая система» (принадлежит группе компаний «Просвещение») стало владельцем 50,1% в онлайн-школе Karpov.courses (ООО «Карпов курсы»), следует из данных ЕГРЮЛа. Еще 30,44% осталось за ее основателем Анатолием Карповым, а 19,46% – у его партнера Михаила Серегина. До сделки EdTech-компания принадлежала только Карпову (61%) и Серегину (39%), указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Сделка направлена на развитие цифрового портфеля ГК «Просвещение» и укрепление ее позиций в сегменте дополнительного образования и дополнительного профессионального образования, пояснил представитель ГК «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ). «Для нас эта сделка не разовое расширение портфеля, а последовательный шаг в цифровой трансформации ГК, начатой и последовательно реализуемой ВЭБ.РФ, – передал через представителя руководитель АО «Просвещение» и заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. – Мы объединяем сильную методическую и контентную экспертизу «Просвещения» с продуктовой культурой ООО «Карпов курсы» и их опытом в практико-ориентированном онлайн-обучении».

