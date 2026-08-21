Венеция-2026: европоцентрично и немного Азии

Венеция-2026: европоцентрично и немного АзииВ конкурсе старейшего киносмотра встретятся фильмы Вернера Херцога и Мартина Макдоны
Со 2 по 12 сентября в Венеции пройдет 83-й по счету кинофестиваль, где свои новые фильмы представят Дэнни Бойл, Вернер Херцог и Мартин Макдона, а по красной дорожке пройдут Роберт Паттинсон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Впрочем, в этом году звезд ожидается ощутимо меньше и почти нет больших голливудских премьер – очевидно, роль Венеции, да и европейских фестивалей в целом снижается для голливудской индустрии. Едва ли не самые интересные внеконкурсные показы – документальные, причем режиссеры как будто соревнуются друг с другом в хронометраже. Фильм Алекса Гибни об Илоне Маске («Маск») длится четыре часа, а посвящение Луки Гуаданьино своему кумиру Бернардо Бертолуччи («Жизнерадостность») – семь.
Жюри возглавила актриса Мэгги Джилленхол – наверное, наиболее известная широкому зрителю по роли Рэйчел Доуз в «Темном рыцаре». В 2020-е Джилленхол стала режиссером – ее дебют «Потерянная дочь» в 2021 г. получил в Венеции приз за лучший сценарий. Вне конкурса будет показан ее новый короткометражный фильм «Эффект плоти» – 17-минутное исследование жизни и наследия Мэрилин Монро. Диву в юные годы сыграла Дакота Джонсон, а Монро, какой бы она могла стать, если б дожила до преклонных лет, – Эллен Берстин.