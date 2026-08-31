«ИИ может стать дьяволом»: медиабизнес обсудил в ОП регулирование нейросетей

Принятый закон содержит сложности для синхронизации с Гражданским кодексом (ГК), заявила в июле на заседании президентского Cовета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства заместитель председателя этого совета Лидия Михеева. В частности, согласно ст. 1229 этого кодекса ограничения исключительных прав могут быть установлены только самим ГК. В свою очередь закон об ИИ, по словам Михеевой, закрепил норму о свободном обучении нейросетей на доступном контенте без получения согласия правообладателей. Тогда же председатель указанного совета Павел Крашенинников анонсировал, что к осени этот орган подготовит поправки, которые урегулируют взаимодействие разработчиков нейросетей и правообладателей контента.