«ИИ может стать дьяволом»: медиабизнес обсудил в ОП регулирование нейросетей

«ИИ может стать дьяволом»: медиабизнес обсудил в ОП регулирование нейросетейТекущая редакция закона ведет к экономическому обесцениваю творчества, считают участники рынка и эксперты
Искусственный интеллект – это созданный человеком монстр, который хотя и имеет добрые намерения, может стать «и оружием, и дьяволом», заявил артист Александр Ревва, выступая в понедельник, 31 августа, на круглом столе «Защита человеческого творчества в условиях развития технологий ИИ» в Общественной палате РФ (ОП РФ). Сгенерированные треки, которые попадают в музыкальные чарты, порой звучат круче, чем у реальных артистов, отметил он: «С одной стороны, это интересно, но, с другой, этот монстр забирает на себя огромное количество творчества, оставляет авторов за бортом».
Пока идет диалог естественного интеллекта с искусственным, но ИИ-монстр «когда-то выйдет из-под контроля и будет управлять всеми нами», считает Ревва: «Я хочу чтобы люди, которые являются бенефициарами подобных технологий, имели бы абсолютно понятную позицию с точки зрения авторского права. Просто необходимо урегулировать этот вопрос в пользу защиты творческих людей».
«Музыканты не могут конкурировать с производительностью нейросетей: при хорошем раскладе мы можем сделать песню за неделю, ИИ работает гораздо быстрее», – заявил на круглом столе в ОП РФ участник музыкального проекта Filatov & Karas Алексей Осокин (псевдоним Karas). Сейчас контент творцов выступает «бесплатным топливом для техногигантов», которые скоро начнут монетизировать свои системы, предлагать подписки, добавил другой участник группы Дмитрий Филатов: «Все авторы, на которых обучался ИИ, пока остаются с носом».
Текущая редакция закона о поддержке развития технологий ИИ ставит под удар всю медиаотрасль и порождает системные вызовы, отметила в рамках мероприятия член правления Российского книжного союза Елена Бейлина. Такой вариант регулирования, по ее словам, приведет к экономическому обесцениваю творчества, а также к монополизации медиарынка. IT-холдинги обучают нейросети на авторских произведениях бесплатно и приоритетно продвигают этот контент в выдаче при поиске информации, рассуждает она: «Как итог, мы получим две-три корпорации, которые будут контролировать производство и дистрибуцию контента».
Лишение авторов доходов от творчества будет препятствовать достижению целевых показателей развития креативной экономики: к 2030 г. ее вклад в ВВП России должен достичь 6%, также напомнила Бейлина. Актуальной, по ее словам, остается проблема «зараженного озера»: если творцы в отсутствие стимулов прекратят создавать оригинальные произведения, нейросети начнут обучаться на уже сгенерированном контенте, что приведет к резкому снижению его качества. Остро стоит и вопрос деградации СМИ на фоне развития ИИ: генеративные модели оперативно производят новостные ленты с неверифицированным контентом, что нарушает экономику профессиональных медиа, резюмировала она.
За рубежом уже устоялись различные механизмы легального взаимодействия правообладателей и IT-компаний, которые развивают ИИ, рассказал на заседании гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Один из вариантов – заключение прямых договоров, указал он: «Зарубежные компании уже обращаются к нам с запросами на такие договоры, поскольку готовы легально платить за контент. Непонятно, почему по такому пути не идут наши IT-холдинги».
Другой вариант – коллективное лицензирование через специализированные организации, также возможна покупка прав через отдельные маркетплейсы, отметил Капьев: «Эти подходы стимулируют воспроизводство креативного продукта, нам важно предусмотреть их при доработке регулирования».
Закон о поддержке развития технологий ИИ был принят Госдумой в июле 2026 г. Этот документ закрепляет подход, согласно которому использование ИИ-контента, охраняемого авторскими или смежными правами, не считается нарушением, если материалы получены законно или опубликованы в открытом доступе без технических ограничений со стороны правообладателей.
Принятый закон содержит сложности для синхронизации с Гражданским кодексом (ГК), заявила в июле на заседании президентского Cовета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства заместитель председателя этого совета Лидия Михеева. В частности, согласно ст. 1229 этого кодекса ограничения исключительных прав могут быть установлены только самим ГК. В свою очередь закон об ИИ, по словам Михеевой, закрепил норму о свободном обучении нейросетей на доступном контенте без получения согласия правообладателей. Тогда же председатель указанного совета Павел Крашенинников анонсировал, что к осени этот орган подготовит поправки, которые урегулируют взаимодействие разработчиков нейросетей и правообладателей контента.