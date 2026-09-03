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«Национальная медиа группа» получила контроль в ИД «Комсомольская правда»

Сделка направлена на укрепление позиций холдинга на рынке информационного и развлекательного контента
Мария Истомина
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

МИЦ «Известия» (входит в холдинг «Национальная медиа группа», НМГ) стал владельцем контрольной доли издательского дома «Комсомольская правда», сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Сделка, как отметили в холдинге, усиливает позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента. Кроме того, как добавили там же, благодаря сделке позиции НМГ на рекламном рынке усилятся «за счет формирования уникального мультиплатформенного предложения».

Объединение с таким крупным и авторитетным СМИ, как «Комсомольская правда», – логичный шаг на пути к формированию единого информационного пространства и созданию мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке, прокомментировал сделку гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Партнерство с НМГ позволит проектам «Комсомольской правды» выйти на новый уровень, добавила в свою очередь гендиректор этого ИД Олеся Носова.

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