«Национальная медиа группа» получила контроль в ИД «Комсомольская правда»Сделка направлена на укрепление позиций холдинга на рынке информационного и развлекательного контента
МИЦ «Известия» (входит в холдинг «Национальная медиа группа», НМГ) стал владельцем контрольной доли издательского дома «Комсомольская правда», сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Сделка, как отметили в холдинге, усиливает позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента. Кроме того, как добавили там же, благодаря сделке позиции НМГ на рекламном рынке усилятся «за счет формирования уникального мультиплатформенного предложения».
Объединение с таким крупным и авторитетным СМИ, как «Комсомольская правда», – логичный шаг на пути к формированию единого информационного пространства и созданию мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке, прокомментировал сделку гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Партнерство с НМГ позволит проектам «Комсомольской правды» выйти на новый уровень, добавила в свою очередь гендиректор этого ИД Олеся Носова.