«Национальная медиа группа» получила контроль в ИД «Комсомольская правда»

МИЦ «Известия» (входит в холдинг «Национальная медиа группа», НМГ) стал владельцем контрольной доли издательского дома «Комсомольская правда», сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Сделка, как отметили в холдинге, усиливает позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента. Кроме того, как добавили там же, благодаря сделке позиции НМГ на рекламном рынке усилятся «за счет формирования уникального мультиплатформенного предложения».