Другими глазами: СМИ и бывшие сотрудники о «Ведомостях»

«Традиции остались неизменными – деловой, сдержанный стиль, перепроверка информации даже не в двух, а в пяти и больше источниках информации. В каких-то газетах делают ставку на скорость появления новости или ее скандальность, а здесь главная ставка на точность. “Мы не поддерживаем ни власть, ни оппозицию, мы не работаем ни на чиновников, ни на бизнесменов, в любом конфликте мы предоставляем слово обеим сторонам, и за это нас не любят”, – говорит [главный редактор в 2017-2020 гг.] Илья Булавинов. Любят не любят, но читают, а это же едва ли самый верный признак любви» (из новостного сюжета на «Первом канале», 18 сентября 2019 г.).