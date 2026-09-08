Другими глазами: СМИ и бывшие сотрудники о «Ведомостях»Вспоминаем, что писали о создании и принципах газеты
7 сентября 1999 г. в свет вышел первый номер газеты «Ведомости», которая сделала ставку на беспристрастное освещение деловых новостей. При этом издание само не раз становилось поводом для новостей. Некоторые из них – в нашей подборке.
Союз соперников и запуск газеты
Издатели The Wall Street Journal и Financial Times, извечные соперники в борьбе за деловую аудиторию по всему миру, объединили усилия, чтобы запустить «Ведомости» – русскоязычную газету, которая призвана стать редким независимым голосом на российском медиарынке. На приеме, посвященном запуску газеты и собравшем деловых лидеров и политиков, 27-летний главный редактор «Ведомостей» Леонид Бершидский пообещал, что газета «никогда не будет ни на кого работать по заказу» и будет всеми силами стремиться к точности. Такая стратегия делает издание аномалией на рынке, где большинство СМИ контролируется влиятельными банкирами или государственными структурами, использующими свои газеты и телеканалы для продвижения деловых или политических интересов» (из заметки «Dow Jones, Pearson, Dutch Publisher Jointly Launch Newspaper in Russia» в The Wall Street Journal, 8 сентября 1999 г.)
«Состав учредителей нового издания: кроме ИД Independent Media, задействованы также Financial Times Group и Dow Jones International. Увидев такие имена, просвещенный российский читатель автоматически настраивается на мировой уровень качества» (из заметки «Financial Times продолжит дело Петра I» в газете «Коммерсантъ», 8 сентября 1999 г.).
«На плакатах написано: "Ведомости" – это нечто особенное. И, безусловно, их происхождение необычно. Двумя партнерами в этом трехстороннем совместном предприятии, которое его запустило, являются Financial Times , совладелец The Economist и Wall Street Journal. Эти давние соперники объединились в России, потому что оба вели переговоры с Дерком Сауэром, голландцем, который также является самым успешным издателем России. Вместо того чтобы конкурировать за его благосклонность или действовать в одиночку на таком сложном рынке, они решили объединить свои ресурсы» (из заметки «Russia’s unlikely communist» в The Economist, 30 сентября 1999 г.)
«На запуске "Ведомостей" в сентябре 1999 г. редактор [Леонид] Бершидский задал тон в своей первой редакционной статье: "Ведомости" останутся независимыми от политического влияния не только потому, что наши иностранные учредители и акционеры – издатели, у которых нет иных политических или финансовых интересов в России, кроме успеха "Ведомостей"» (из материала Ассоциации европейских журналистов (AEJ) «A funeral for a media hero», 12 августа 2025 г.).
Название с историей
«У нашей рубрики (ныне называется “Контекст”. – “Ведомости”) появилась младшая сестра: на рынок российской прессы вышла деловая газета с точно таким же названием – “Ведомости”. Еще не сделав первого шага, газета уже стала жертвой слухов: задолго до выхода первого номера она причислена своими создателями к ряду наиболее влиятельных изданий России» (из заметки «Financial Times продолжит дело Петра I» в газете «Коммерсантъ», 8 сентября 1999 г.).
Цвет бумаги
«[На старте издатели] ни о чем не спорили – разве что о цвете будущего издания: Financial Times выпускается на персиковой бумаге, The Wall Street Journal – на белой. После непродолжительных дискуссий был принят компромиссный двухцветный вариант – в таком виде газета выходила девять лет (в 2008 г. перешли на цветную печать на персиковой бумаге)» (из статьи экс-гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» Михаила Дубика «Ведомости: бизнес на независимости» в журнале «Большие идеи», 28 февраля 2010 г.).
«Санкции коснулись некоторых российских печатных изданий. Так, генеральный директор “Ведомостей” Михаил Нелюбин сообщил, что печатный выпуск газеты с 19 мая будет выходить на классической белой бумаге из-за приостановки поставок европейской бумаги на российский рынок. До этого “Ведомости” выходили на бумаге фирменного лососевого цвета» (из заметки «Несколько российских газет отказались от цветной бумаги» РБК, 20 мая 2022 г.).
Команда
«Редакционная команда "Ведомостей" состояла исключительно из талантливых молодых мужчин и женщин, у которых не было опыта работы в изданиях советской эпохи, но которые были готовы много и усердно трудиться в новых условиях. Для многих опыт и престиж, полученные в "Ведомостях" и других изданиях IM, открыли двери к хорошим должностям в бизнесе – и даже в Кремле» (из материала Ассоциации европейских журналистов «A funeral for a media hero», 12 августа 2025 г.).
«В первые годы в штате было всего 90 человек (считая редакторов, менеджеров и даже водителей)... Когда я рассказывал российским издателям, что журналист “Ведомостей” пишет в среднем по три-четыре статьи в неделю – именно такая выработка была на первых порах, – на меня смотрели как на сумасшедшего. Даже наши партнеры считали, что это чересчур» (из статьи экс-гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» Михаила Дубика «Ведомости: бизнес на независимости» в журнале «Большие идеи», 28 февраля 2010 г.).
«В “Ведомостях” всегда было очень жестко. Первое время был драйв мощный, потом некоторые стали ныть, жаловаться на отсутствие личной жизни, но все равно привыкли» (из комментария первого главного редактора «Ведомостей» Леонида Бершидского для статьи «История русских медиа» в журнале «Афиша», 24 июня 2011 г.).
Спецвыпуски и смелые ходы
«Газета “Ведомости” временно изменила название на “Вседомой”, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса. Таким образом <...> газета подчеркивает, что один самых эффективных способов остановить распространение [коронавируса] – свеcти к минимуму социальные контакты и остаться дома» (из новости на портале Sostav.ru, 20 марта 2020 г.).
«Выпуски деловых изданий “Ведомости”, “Коммерсантъ” и РБК, которые [впервые] вышли с первыми полосами в едином стиле в поддержку журналиста Ивана Голунова, начали перепродавать на сервисе “Авито”. Один из продавцов выставил три газеты на продажу за 22 000 руб.» (из новости «Интерфакса», 10 июня 2019 г.).
«Любой олигарх может купить нашу газету. В киоске» (в то время Борис Березовский только что приобрел «Коммерсантъ». – «Ведомости») – первые слоганы «Ведомостей» <...> играли словами. Но, по сути, они отражали общие для всех деловых СМИ ценности [–] объективность и практическую пользу» (из заметки «Тонкая настройка» в журнале «Секрет фирмы», 26 июня 2006 г.).
«Пожалуй, самым запоминающимся фактом десятилетия [газеты “Ведомости”] будут баннеры, придуманные к юбилею. В самом деле, представьте человека, который заходит на сайт “РИА Новости” или “Интерфакса” в надежде почитать серьезные новости и вдруг обнаруживает там известие: “Главред “Ведомостей” пьет на рабочем месте». Ссылка с баннера ведет на главную страницу сайта издания, но содержание сайта… никак не объясняет тезис… На самом деле главред «Ведомостей» [в 2002-2007 и 2010-2017 гг.] Татьяна Лысова снялась в рекламе, в которой она поднимает бокал шампанского в честь десятилетия издания… В качестве поздравления «Лента.ру» желает «Ведомостям» устоять в сетевой борьбе и не потерять лицо» (из заметки «Повод выпить» на портале «Лента.ру», 7 сентября 2009 г.).
«В Москве появилась наружная реклама деловой газеты “Ведомости”. Билборд с надписью “Коммерсанты ничего не решают, пока не прочтут “Ведомости” уже был сфотографирован и размещен в соцсети. Фото набирает количество просмотров и комментариев <...> На странице портала о маркетинге, рекламе и PR Adindex.ru так и озаглавили данное фото “Ведомости VS КоммерсантЪ. Битва копирайтов – 1:0”» (из заметки «Коммерсантов призвали читать "Ведомости”» в газете Metro, 13 января 2013 г.).
Стандарты и традиции
«К деловой прессе себя относят многие, однако лишь единицы из них действительно пишут о бизнесе и экономике профессионально и качественно. Чтобы в этом убедиться, не нужно даже проводить каких-либо серьезных исследований – достаточно спросить менеджеров любой компании, где они находят для себя полезную информацию. Ответы не будут отличаться разнообразием – РБК, “Эксперт”, “Ведомости”» (из подводки к интервью «Деловой издатель» на портале «Лениздат.ру», 5 сентября 2005 г.).
«Газета дистиллированно чиста от влияний или, упаси Боже, "джинсы" – проплаченных текстов, очень принятых в российской прессе. Стиль бизнес-журналистики похож на бюллетень, но редакция гордится тоном профессионального разговора» (из книги Леонида Парфенова «Намедни. Наша Эра»).
«Наш читатель всегда был больше ботаник, вдумчивый такой, серьезный. “Коммерсант” коробит таких. Игривостью. Несистемностью. А мы не старались ничего объяснять профану. Писали на том языке, на котором разговаривали наши источники» (из комментария первого главного редактора «Ведомостей» Леонида Бершидского для статьи «История русских медиа» в журнале «Афиша», 24 июня 2011 г.).
«Традиции остались неизменными – деловой, сдержанный стиль, перепроверка информации даже не в двух, а в пяти и больше источниках информации. В каких-то газетах делают ставку на скорость появления новости или ее скандальность, а здесь главная ставка на точность. “Мы не поддерживаем ни власть, ни оппозицию, мы не работаем ни на чиновников, ни на бизнесменов, в любом конфликте мы предоставляем слово обеим сторонам, и за это нас не любят”, – говорит [главный редактор в 2017-2020 гг.] Илья Булавинов. Любят не любят, но читают, а это же едва ли самый верный признак любви» (из новостного сюжета на «Первом канале», 18 сентября 2019 г.).
«Мрачные прогнозы в адрес газет не прекращаются все 27 лет, что выходят "Ведомости". За это время традиционная журналистика пережила несколько вызовов, предрекавших скорый или даже окончательный, стопроцентный ее закат. Сначала похоронить ее должны были web-first медиа, потом соцсети и агрегаторы, затем контент от инфлюенсеров на платформах и Telegram-каналы. Удивительно, но на деле со всеми этими сущностями газета «Ведомости» уживалась», – написала главный редактор «Ведомостей» Ирина Казьмина (из материала в «Ведомостях»).