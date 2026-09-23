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Минкультуры в 2026 году стало чаще судиться с кинокомпаниями

Это обусловлено более строгим контролем за обязательствами по исполнению субсидий, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Яна Барышева
Ведомости
Ведомости

В январе – августе 2026 г. Министерство культуры подало 11 судебных исков к кинопроизводителям. Указанный показатель, как следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных картотеки арбитражных дел, заметно выше, чем за тот же период 2025 г.: семь исков. В рамках всех судебных разбирательств министерство пытается взыскать средства с получателей субсидий за неисполнение или нарушение ими обязательств.

Одновременно с увеличением количества исков в январе – августе 2026 г. существенно выросла и совокупная сумма взыскиваемых Минкультуры средств за тот же период – в 14 раз до 640,5 млн руб. Кратно, а именно в 9 раз, увеличился и средний размер требований – до 58,2 млн руб. При этом процент взыскания по тем искам, где суд уже вынес решение, остается стабильным – примерно на уровне 50% (для расчета использовались последние на текущий момент решения).

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