Создатели «Реальных пацанов» и «Ольги» будут эксклюзивно снимать комедии для НМГ

Создатели «Реальных пацанов» и «Ольги» будут эксклюзивно снимать комедии для НМГПартнеры планируют развивать уже успешные франшизы и запускать новые проекты
Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) подписал на эксклюзивное сотрудничество по комедийным проектам продюсерскую компанию Russian Code, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с деталями контракта. Представитель Russian Code подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался. Представитель НМГ уточнил, что соглашение трехлетнее, начнет действовать с 2027 г. и распространяется на «комедийные сериалы», которые будут выходить эксклюзивно на телеканале СТС (входит в НМГ) и в онлайн-кинотеатре Wink (СП НМГ и «Ростелекома»): «За исключением отдельных текущих проектов».
Компания Russian Code была запущена в 2024 г. основателями и бывшими топ-менеджерами продакшна Good Story Media (принадлежит холдингу «Газпром-медиа», ГПМ) Антоном Щукиным, Антоном Зайцевым и Артемом Логиновым. В числе проектов Good Story Media – ставшие хитами телеканала ТНТ (также входит в ГПМ) сериалы «Реальные пацаны», «Ольга», «Физрук», «Праздники», а также кинодилогия «Батя» и т. д.
В последние два года Russian Code развивает линейку оригинальных проектов для ТВ и онлайн-платформ, причем как в комедийном, так и в драматическом жанрах. В частности, на «Кинопоиске» вышел драматический сериал «Камбэк» с Александром Петровым в главной роли, на «Иви» и Start – многосерийная костюмированная мелодрама «История его служанки». В эфире СТС были показаны комедийные сериалы Russian Code – «Трешка», «Мистер ноготь» с Александром Робаком в главной роли, «Вечерняя школа». Продолжение этих проектов, как отметил представитель НМГ, запланировано в новом телевизионном сезоне. Как отметил он, партнеры планируют работать не только над развитием успешных франшиз, но и «на создание новых историй».
«В сериалах Russian Code органично сочетаются самые разные форматы, запоминающиеся действующие лица и «цепляющие» сюжеты», – заявила гендиректор НМГ Светлана Баланова. Сейчас холдинг, по ее словам, продолжает развивать как собственное производство, так и партнерскую экосистему: «Объединяя тем самым возможности ведущих российских телеканалов, онлайн-кинотеатров и продюсерских компаний. Эксклюзивное сотрудничество с Russian Code является частью этой стратегии».
Russian Code – один из немногих продакшнов, способных выдавать хиты на регулярной основе, и для НМГ – это отличная сделка, уверен продюсер, издатель отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Под отдельными проектами, которые оказались за периметром сделки Russian Code и НМГ, очевидно, имеются в виду продолжения «Камбэка» и «Истории его служанки», предполагает эксперт.
Данная сделка была в каком-то смысле ожидаемой, поскольку Russian Code уже активно и успешно сотрудничает с СТС, говорит Вероника Скурихина, главный редактор «БК-медиа» (ранее «Бюллетень кинопрокатчика»): «Это был лишь вопрос времени».