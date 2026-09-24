Создатели «Реальных пацанов» и «Ольги» будут эксклюзивно снимать комедии для НМГ

В последние два года Russian Code развивает линейку оригинальных проектов для ТВ и онлайн-платформ, причем как в комедийном, так и в драматическом жанрах. В частности, на «Кинопоиске» вышел драматический сериал «Камбэк» с Александром Петровым в главной роли, на «Иви» и Start – многосерийная костюмированная мелодрама «История его служанки». В эфире СТС были показаны комедийные сериалы Russian Code – «Трешка», «Мистер ноготь» с Александром Робаком в главной роли, «Вечерняя школа». Продолжение этих проектов, как отметил представитель НМГ, запланировано в новом телевизионном сезоне. Как отметил он, партнеры планируют работать не только над развитием успешных франшиз, но и «на создание новых историй».