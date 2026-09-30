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Рекламные бюджеты крупных китайских компаний в офлайн-медиа сократились на 25%

Массовый приток инвестиций в продвижение из этой страны в Россию так и не случился, констатируют эксперты
Дмитрий Игнатьев
Ведомости
Ведомости

Рекламные бюджеты 50 крупнейших китайских рекламодателей в российских офлайн-медиа (ТВ, наружная реклама, радио и пресса) в январе – июне 2026 г. сократились на четверть к тому же периоду 2025 г. и составили 1,6 млрд руб. без учета НДС. Это следует из оценки рекламной группы Group4Media на основе данных Mediascope, которая есть в распоряжении «Ведомостей».

Основную часть рекламных вложений компаний из Китая в первом полугодии 2026 г. аккумулировала категория авто – 1,3 млрд руб. В нее Group4Media в том числе включает бюджеты на маркетинговую активность в офлайне таких брендов, как Chery, Haval, Changan и др. В сравнении с январем – июнем 2025 г. категория показала снижение на 5,3%. На второй позиции – категория онлайн-торговли: 147,4 млн руб. (AliExpress и др.; в январе – июне 2025 г. не вкладывались в офлайн-рекламу). На третьей – электроника (Haier, Hisense, Tecno и др.). У этой категории рекламные бюджеты сократились в 4,4 раза до 106,3 млн руб.

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