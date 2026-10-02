Правительство впервые оценило доходы от сбора за интернет-рекламу

Правительство впервые оценило доходы от сбора за интернет-рекламуВ 2026 году они должны достигнуть 16 млрд рублей
Доходы федерального бюджета от обязательных отчислений за распространение рекламы в 2026 г., по оценке правительства, составят 16 млрд руб. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг. «Ведомости» направили запрос в Минфин.
Правительство впервые дало оценку доходов от сбора за интернет-рекламу в рамках бюджета. Он был введен с 1 апреля 2025 г., размер сбора составляет 3% квартального дохода от ее распространения. Соответственно, 2026 г. – первый полный год взимания этих обязательных отчислений. С 2027 по 2029 г., по оценке правительства, доходы от сбора за интернет-рекламу будут составлять 16,25 млрд руб. ежегодно.
Расчет сбора основывается на данных, которые сами участники рекламного рынка передают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – Роскомнадзор, РКН). В 2025 г. компании передали в ЕРИР информацию о размещениях на 691 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте РКН. Это на 19,5% меньше показателя 2024 г. Более актуальных данных пока нет.
Объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России в январе – июне 2026 г. вырос на 11% к тому же периоду 2025 г. до 301 млрд руб. без учета НДС, следует из оценки Ассоциацияи развития интерактивной рекламы (АРИР). Наиболее существенный рост среди сегментов – на 29% до 24,8 млрд руб. – показала видеореклама. На 12% до 39,5 млрд руб. увеличился сегмент баннеров. Медленнее других – на 9% – выросли бюджеты на перформанс-рекламу: в январе – июне 2026 г. они составили 236,7 млрд руб. Сегмент инфлюенс-маркетинга за тот же период увеличился лишь на 2% до 25 млрд руб., следует из оценки Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и коммуникационного агентства Didenok Team.