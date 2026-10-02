Правительство впервые оценило доходы от сбора за интернет-рекламу

Объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России в январе – июне 2026 г. вырос на 11% к тому же периоду 2025 г. до 301 млрд руб. без учета НДС, следует из оценки Ассоциацияи развития интерактивной рекламы (АРИР). Наиболее существенный рост среди сегментов – на 29% до 24,8 млрд руб. – показала видеореклама. На 12% до 39,5 млрд руб. увеличился сегмент баннеров. Медленнее других – на 9% – выросли бюджеты на перформанс-рекламу: в январе – июне 2026 г. они составили 236,7 млрд руб. Сегмент инфлюенс-маркетинга за тот же период увеличился лишь на 2% до 25 млрд руб., следует из оценки Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и коммуникационного агентства Didenok Team.