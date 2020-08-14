«Вы нам не верьте, нам верить не надо»

– Она задумывалось без меня. Ее друзья делали. И не как либеральную или фашистскую, а как альтернативу советской. Сережа Корзун и Сережа Бунтман работали на государственном радио, был Советский Союз, а им надоела официальная пропаганда. К 1990 г. страна стала сильно свободнее прежней. Но даже при Горбачеве, хотя перестройка и «ветер перемен», огромную часть пространства занимала официальная пропаганда. А они хотели сделать свободное радио в свободной стране. Поэтому, когда случился Вильнюс в январе 1991 г., все говорили одно, а мы на станции говорили другое. За 30 лет радио несколько раз меняло концепцию. Одно время мы превратились в новостное радио, потому что сошла информационная лавина, новости были каждые 15 минут – «барабанная дробь» называлось. Потом мы поняли, что соревноваться с интернетом в новостях невозможно. И перешли к радио мнений – opinion. Третья составляющая появилась где-то в 2005 г. уже, когда стало понятно, что необходимо усиливать образовательный компонент.