«Вы нам не верьте, нам верить не надо»Алексей Венедиктов считает, что, даже если радио умрет, «Эхо Москвы» останется
Чуть раньше, в июле, разговаривая с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Венедиктов вспомнил о якобы имевшей место беседе президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко об объединении России и Белоруссии и высказал уверенность, что согласие Лукашенко на такое объединение – вопрос торговли. Так ли это, сейчас уже не важно. Сегодня, считает Венедиктов, лучшее, что может сделать Лукашенко, – сесть за стол переговоров с белорусской оппозицией и назначить новые выборы.
– Она задумывалось без меня. Ее друзья делали. И не как либеральную или фашистскую, а как альтернативу советской. Сережа Корзун и Сережа Бунтман работали на государственном радио, был Советский Союз, а им надоела официальная пропаганда. К 1990 г. страна стала сильно свободнее прежней. Но даже при Горбачеве, хотя перестройка и «ветер перемен», огромную часть пространства занимала официальная пропаганда. А они хотели сделать свободное радио в свободной стране. Поэтому, когда случился Вильнюс в январе 1991 г., все говорили одно, а мы на станции говорили другое. За 30 лет радио несколько раз меняло концепцию. Одно время мы превратились в новостное радио, потому что сошла информационная лавина, новости были каждые 15 минут – «барабанная дробь» называлось. Потом мы поняли, что соревноваться с интернетом в новостях невозможно. И перешли к радио мнений – opinion. Третья составляющая появилась где-то в 2005 г. уже, когда стало понятно, что необходимо усиливать образовательный компонент.