«Russ Outdoor сейчас на пути превращения в полноценную IT-компанию»Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян – о том, как и на чьи деньги новые собственники компании провели серию поглощений в сфере наружной рекламы
С введением карантина и переходом на самоизоляцию движение на улицах городов замерло, а рекламодатели начали массово отказываться от размещения наружной рекламы. Как результат – во II квартале 2020 г. бюджеты год к году рухнули в 2 раза. К зиме трафик, правда, восстановился, и стало ясно, что по году в целом падение не превысит 25–30%.
Однако участникам рынка наружной рекламы 2020 год запомнился не только минусами в управленческой отчетности и работой на удаленке, но и тем, что это был первый год, когда лидирующей в отрасли компанией Russ Outdoor управляли новые собственники. В 2019 г. у нее сменились акционеры, Russ Outdoor объединилась с двумя другими операторами из топ-5 российской наружки – «Верой-Олимп» и «Лайсой». Теперь исполнительный директор группы Russ Outdoor Роберт Мирзоян обещает устроить революцию на российском рынке наружной рекламы.