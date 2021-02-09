Однако участникам рынка наружной рекламы 2020 год запомнился не только минусами в управленческой отчетности и работой на удаленке, но и тем, что это был первый год, когда лидирующей в отрасли компанией Russ Outdoor управляли новые собственники. В 2019 г. у нее сменились акционеры, Russ Outdoor объединилась с двумя другими операторами из топ-5 российской наружки – «Верой-Олимп» и «Лайсой». Теперь исполнительный директор группы Russ Outdoor Роберт Мирзоян обещает устроить революцию на российском рынке наружной рекламы.