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«Russ Outdoor сейчас на пути превращения в полноценную IT-компанию»

Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян – о том, как и на чьи деньги новые собственники компании провели серию поглощений в сфере наружной рекламы
Тимур Бордюг
Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян /Евгений Разумный / Ведомости

С введением карантина и переходом на самоизоляцию движение на улицах городов замерло, а рекламодатели начали массово отказываться от размещения наружной рекламы. Как результат – во II квартале 2020 г. бюджеты год к году рухнули в 2 раза. К зиме трафик, правда, восстановился, и стало ясно, что по году в целом падение не превысит 25–30%.

Однако участникам рынка наружной рекламы 2020 год запомнился не только минусами в управленческой отчетности и работой на удаленке, но и тем, что это был первый год, когда лидирующей в отрасли компанией Russ Outdoor управляли новые собственники. В 2019 г. у нее сменились акционеры, Russ Outdoor объединилась с двумя другими операторами из топ-5 российской наружки – «Верой-Олимп» и «Лайсой». Теперь исполнительный директор группы Russ Outdoor Роберт Мирзоян обещает устроить революцию на российском рынке наружной рекламы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных