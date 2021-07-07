– При условии разумных окон, каннибализации произойти не должно. Напротив, я считаю, что запуск платного телеканала будет работать на две важные задачи. Это, во-первых, расширение аудитории, самого сервиса и проектов Start. С этой же целью мы планируем сейчас активную экспансию на зарубежные рынки. Во-вторых, запуск платного телеканала будет работать на поддержку позиционирования контента Start как премиального – за который нужно платить. Именно так мы строим бизнес нашего видеосервиса и в период пандемии не обнуляли и не снижали стоимость подписки. Это создает ценность. Когда потребитель видит что-то бесплатно (или не бесплатно, но стоит 10 руб.), он на уровне подсознания воспринимает это как продукт или услугу низкого качества.