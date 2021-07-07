«В России мы не хотим биться за первое место любой ценой»Гендиректор холдинга Start Юлия Миндубаева о запуске телеканала и о том, почему ставку нужно делать на молодую аудиторию
Осенью 2017 г. основатели продюсерской компании Yellow, Black and White запустили онлайн-кинотеатр Start, сделав ставку на российский контент, в том числе собственного производства. За три с лишним года работы видеосервис выпустил оригинальные проекты – «Содержанки», «Лучше, чем люди», «Бывшие», «Вампиры средней полосы», «Шторм», не только ставшие народными хитами, но и получившие признание зарубежных коллег. Так, права на первые два сериала приобрели зарубежные стриминговые сервисы: на «Содержанок» – Amazon Prime Video, «Лучше, чем люди» (проект снят совместно с «Первым каналом») купила Netflix и выпустила его в линейке Netflix Originals.
Сейчас Start – это уже холдинг, в состав которого помимо видеосервиса входят также собственная студия – производитель контента, агентство талантов и другие компании, а в планах запуск собственного платного телеканала и экспансия на зарубежные рынки.
О том, что сегодня приносит основной доход холдингу и как в перспективе может измениться структура бизнеса, в интервью «Ведомостям» рассказала гендиректор Start Юлия Миндубаева.
«Содержанок» отправят на экспорт
– При условии разумных окон, каннибализации произойти не должно. Напротив, я считаю, что запуск платного телеканала будет работать на две важные задачи. Это, во-первых, расширение аудитории, самого сервиса и проектов Start. С этой же целью мы планируем сейчас активную экспансию на зарубежные рынки. Во-вторых, запуск платного телеканала будет работать на поддержку позиционирования контента Start как премиального – за который нужно платить. Именно так мы строим бизнес нашего видеосервиса и в период пандемии не обнуляли и не снижали стоимость подписки. Это создает ценность. Когда потребитель видит что-то бесплатно (или не бесплатно, но стоит 10 руб.), он на уровне подсознания воспринимает это как продукт или услугу низкого качества.
Мы давно думали о развитии такого направления бизнеса, как дистрибуция на платных телеканалах. Монетизировать права собственных оригинальных проектов на своем канале мы сможем намного лучше, нежели просто продавая его партнерам. А принимая решение о запуске любого нового направления бизнеса, мы в первую очередь думаем о его прибыльности. Безусловно, каждый проект имеет инвестиционный период, но уже в перспективе года наша задача – сделать канал доходным.
– В каждом случае будет определяться индивидуально. К примеру, сейчас у нас выходит третий сезон «Содержанок», значит, первый сезон этого сериала мы вполне можем запустить в эфире.
– По классической схеме платных каналов – 4–6-часовые блоки, которые будут повторяться в течение дня.
– Тестовое вещание мы планируем начать, как только получим лицензию, ожидаем, что это будет осенью-зимой. Приоритет – самые крупные операторы.