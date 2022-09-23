Арно Деплешен: «Для меня не существует красных линий»

В российском прокате картина «Брат и сестра» Арно Деплешена с Марион Котийяр и Мельвилем Пупо в главных ролях. Эта картина из основного конкурса юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля – еще одна история о разорванных связях в бесконечной семейной саге Деплешена. Деплешен, один из виднейших французских режиссеров, сценарист, постоянный участник каннского конкурса, рассказал «Ведомостям» о своем новом фильме, о том, как меняется сегодня институт семьи, о душевных переживаниях своих героев и о связях с русской культурой в ситуации геополитического разлома.