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Арно Деплешен: «Для меня не существует красных линий»

Режиссер, сценарист, постоянный участник каннского конкурса о своих фильмах и культуре в эпоху геополитического разлома
Лариса Малюкова
LOIC VENANCE / AFP

В российском прокате картина «Брат и сестра» Арно Деплешена с Марион Котийяр и Мельвилем Пупо в главных ролях. Эта картина из основного конкурса юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля – еще одна история о разорванных связях в бесконечной семейной саге Деплешена. Деплешен, один из виднейших французских режиссеров, сценарист, постоянный участник каннского конкурса, рассказал «Ведомостям» о своем новом фильме, о том, как меняется сегодня институт семьи, о душевных переживаниях своих героев и о связях с русской культурой в ситуации геополитического разлома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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