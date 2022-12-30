«Аватар. Путь воды»: зеленый блокбастер про синих человечков

Поводов сомневаться в новом триумфе и правда немало. Предыдущий «Аватар» выходил так давно (в 2009 г., т. е. больше 10 лет назад), что многие зрители могли забыть сюжет. Из-за последствий пандемии и новой вспышки в Китае в мире сейчас гораздо меньше действующих кинотеатров, чем 13 лет назад. Наконец, «Путь воды» в России в официальный прокат не выйдет, а для релиза потеря российского рынка, который некогда принес первому «Аватару» около $110 млн, является немаловажной.