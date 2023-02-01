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Карлсон, который живет во Флориде

За что американцы любят телеведущего, который хвалит Россию
Антон Осипов
Ведущий Такер Карлсон / JASON KOERNER / Getty Images via AFP

Когда-то Такера Карлсона не приняли на работу в ЦРУ, потому что он слишком болтлив и непокорен, писал The New Yorker. Теперь благодаря этим же самым качествам он ведет телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News, одно из самых популярных новостных шоу на кабельном телевидении, отмечает Politico. Его аудитория – около 3,3 млн человек. Он уступает по этому параметру только ток-шоу The Five на том же Fox News, у которого сразу пятеро ведущих и 3,5 млн зрителей.

Карлсона любят цитировать в российских СМИ. Он высказывался в поддержку Владимира Путина (до СВО), называет диктатором Владимира Зеленского (уже во время СВО), доказывал, что санкции против России вредят в первую очередь Западу. Кроме этого, в минувшем году у него было несколько других излюбленных тем, перечисляет The Guardian: демократы уже давно сплели заговор, чтобы наводнить США мигрантами; за попытками запретить вейпы и борьбой с курением стоят люди, которые на самом деле хотят уничтожить маскулинность; говорящие конфеты из рекламы M&M’s зря сделали менее сексуальными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных