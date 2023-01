Карлсон, который живет во Флориде

Когда-то Такера Карлсона не приняли на работу в ЦРУ, потому что он слишком болтлив и непокорен, писал The New Yorker. Теперь благодаря этим же самым качествам он ведет телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News, одно из самых популярных новостных шоу на кабельном телевидении, отмечает Politico. Его аудитория – около 3,3 млн человек. Он уступает по этому параметру только ток-шоу The Five на том же Fox News, у которого сразу пятеро ведущих и 3,5 млн зрителей.