Карлсон, который живет во Флориде

Карлсон, который живет во ФлоридеЗа что американцы любят телеведущего, который хвалит Россию
Когда-то Такера Карлсона не приняли на работу в ЦРУ, потому что он слишком болтлив и непокорен, писал The New Yorker. Теперь благодаря этим же самым качествам он ведет телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News, одно из самых популярных новостных шоу на кабельном телевидении, отмечает Politico. Его аудитория – около 3,3 млн человек. Он уступает по этому параметру только ток-шоу The Five на том же Fox News, у которого сразу пятеро ведущих и 3,5 млн зрителей.
Карлсона любят цитировать в российских СМИ. Он высказывался в поддержку Владимира Путина (до СВО), называет диктатором Владимира Зеленского (уже во время СВО), доказывал, что санкции против России вредят в первую очередь Западу. Кроме этого, в минувшем году у него было несколько других излюбленных тем, перечисляет The Guardian: демократы уже давно сплели заговор, чтобы наводнить США мигрантами; за попытками запретить вейпы и борьбой с курением стоят люди, которые на самом деле хотят уничтожить маскулинность; говорящие конфеты из рекламы M&M’s зря сделали менее сексуальными.