Карлсон, который живет во Флориде

Карлсона любят цитировать в российских СМИ. Он высказывался в поддержку Владимира Путина (до СВО), называет диктатором Владимира Зеленского (уже во время СВО), доказывал, что санкции против России вредят в первую очередь Западу. Кроме этого, в минувшем году у него было несколько других излюбленных тем, перечисляет The Guardian: демократы уже давно сплели заговор, чтобы наводнить США мигрантами; за попытками запретить вейпы и борьбой с курением стоят люди, которые на самом деле хотят уничтожить маскулинность; говорящие конфеты из рекламы M&M’s зря сделали менее сексуальными.