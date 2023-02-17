Олег Новиков: «Ситуация с уходом иностранных авторов неприятная, но не критичная»Совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» о новых реалиях и перспективах российского книжного рынка
В 2022 г. российский книжный рынок в денежном выражении с учетом цифровых книг и учебной литературы вырос на 10% до 109 млрд руб., следует из данных крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». По количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета цифровых книг и учебной литературы) продемонстрировал падение на 7%. Это негативный сигнал – рынок рос только за счет увеличения цен на книги, а их реальное потребление снизилось, говорит совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Такая динамика рынка, по его словам, обусловлена рядом факторов, ключевые из которых – прекращение выпуска книжных новинок ряда популярных зарубежных авторов, уход с нашего рынка иностранных сервисов цифровых книг, снижение платежеспособности населения, рост пиратства и т. д.
При этом рост стоимости книг – вынужденная мера, поясняет Новиков. Часть материалов – мелованная бумага, краски и др., используемые для печати книг, традиционно импортировались из Европы. Но после начала СВО попали в санкционный список Евросоюза, и их ввоз в Россию был запрещен. Альтернативные поставщики, как говорит совладелец «Эксмо-АСТ», нашлись, в том числе в Китае. Но доставка материалов оттуда и расчеты в юанях увеличили затраты на логистику, полиграфию и, как следствие, – себестоимость производства. В интервью «Ведомостям» Новиков рассказал о том, какие вызовы ожидают российскую книжную индустрию в 2023 г., зачем издательской группе нужны собственные полиграфические мощности и участие в кинопроизводстве, а также на чем будет базироваться стратегия развития «Эксмо-АСТ» в ближайшей перспективе.