Олег Новиков: «Ситуация с уходом иностранных авторов неприятная, но не критичная»

При этом рост стоимости книг – вынужденная мера, поясняет Новиков. Часть материалов – мелованная бумага, краски и др., используемые для печати книг, традиционно импортировались из Европы. Но после начала СВО попали в санкционный список Евросоюза, и их ввоз в Россию был запрещен. Альтернативные поставщики, как говорит совладелец «Эксмо-АСТ», нашлись, в том числе в Китае. Но доставка материалов оттуда и расчеты в юанях увеличили затраты на логистику, полиграфию и, как следствие, – себестоимость производства. В интервью «Ведомостям» Новиков рассказал о том, какие вызовы ожидают российскую книжную индустрию в 2023 г., зачем издательской группе нужны собственные полиграфические мощности и участие в кинопроизводстве, а также на чем будет базироваться стратегия развития «Эксмо-АСТ» в ближайшей перспективе.