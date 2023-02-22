Павел Басинский: «В искусстве цель оправдывает средства»

Павел Басинский – один из главных авторов российского нон-фикшена, автор бестселлера «Лев Толстой. Бегство из рая» (2010 г.), удостоенного «Большой книги». И это лучшее противоядие от штампов школьной программы – история духовных поисков автора «Войны и мира», его отношений с семьей и современниками читается как приключенческий роман. Одна из глав книги «Святой против Льва» Басинского превратилась в игровой фильм «История одного назначения» (2018 г.) – сценарий, написанный автором вместе с Авдотьей Смирновой и Анной Пармас, был отмечен призом «Кинотавра», «Никой» и «Золотым орлом».