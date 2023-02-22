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Павел Басинский: «В искусстве цель оправдывает средства»

Писатель – о новой книге про Толстого, смерти Горького и «Чебурашке»
Николай Корнацкий
Писатель Павел Басинский / Илья Питалев / РИА Новости

Павел Басинский – один из главных авторов российского нон-фикшена, автор бестселлера «Лев Толстой. Бегство из рая» (2010 г.), удостоенного «Большой книги». И это лучшее противоядие от штампов школьной программы – история духовных поисков автора «Войны и мира», его отношений с семьей и современниками читается как приключенческий роман. Одна из глав книги «Святой против Льва» Басинского превратилась в игровой фильм «История одного назначения» (2018 г.) – сценарий, написанный автором вместе с Авдотьей Смирновой и Анной Пармас, был отмечен призом «Кинотавра», «Никой» и «Золотым орлом».

Последний на сегодня нон-фикшн Басинского, «Подлинная история Анны Карениной» (2022 г.), также получивший «Большую книгу», лег в основу документального сериала, над которым работает «Студия Видеопрокат» (Happy End). Сейчас писатель работает над продолжением книги – «Подлинной историей Константина Левина». В интервью «Ведомостям» писатель рассказал о том, был ли хорошим человеком Лев Толстой, почему биографию можно начинать со смерти, а также назвал классические книги, которые требуют сейчас новой экранизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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