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Елена Шубина: «Вспомним опыт братьев Стругацких»

Редактор и издатель – о молодых авторах, вечных темах и новой реальности
Николай Корнацкий
Редактор и издатель Елена Шубина / Вячеслав Прокопенко

«Редакция Елены Шубиной» (РЕШ, импринт АСТ, которое, в свою очередь, входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») – прямой наследник легендарной «черной серии» издательства «Вагриус», где печатались Виктор Пелевин и Людмила Улицкая. Название редакции – редкий пример именного бренда в издательском мире – пришло «из народа». Точнее, из книжных магазинов: там первыми стали помечать в прайс-листах книги редактора Елены Шубиной, чтобы отделить от общего потока АСТ. Среди авторов РЕШ – Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Сальников и другие крупнейшие писатели страны.

Накануне ярмарки Non/fiction, которая пройдет 6–9 апреля в «Гостином дворе», редактор и издатель Елена Шубина рассказала в интервью «Ведомостям» о том, как сегодня открывать новые имена, о расставаниях с авторами, буме психологической фантастики и закате «исторического фикшна», а также о том, как экранизация стимулирует продажи книги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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