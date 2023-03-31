Елена Шубина: «Вспомним опыт братьев Стругацких»

Накануне ярмарки Non/fiction, которая пройдет 6–9 апреля в «Гостином дворе», редактор и издатель Елена Шубина рассказала в интервью «Ведомостям» о том, как сегодня открывать новые имена, о расставаниях с авторами, буме психологической фантастики и закате «исторического фикшна», а также о том, как экранизация стимулирует продажи книги.