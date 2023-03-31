Елена Шубина: «Вспомним опыт братьев Стругацких»Редактор и издатель – о молодых авторах, вечных темах и новой реальности
«Редакция Елены Шубиной» (РЕШ, импринт АСТ, которое, в свою очередь, входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») – прямой наследник легендарной «черной серии» издательства «Вагриус», где печатались Виктор Пелевин и Людмила Улицкая. Название редакции – редкий пример именного бренда в издательском мире – пришло «из народа». Точнее, из книжных магазинов: там первыми стали помечать в прайс-листах книги редактора Елены Шубиной, чтобы отделить от общего потока АСТ. Среди авторов РЕШ – Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Сальников и другие крупнейшие писатели страны.
Накануне ярмарки Non/fiction, которая пройдет 6–9 апреля в «Гостином дворе», редактор и издатель Елена Шубина рассказала в интервью «Ведомостям» о том, как сегодня открывать новые имена, о расставаниях с авторами, буме психологической фантастики и закате «исторического фикшна», а также о том, как экранизация стимулирует продажи книги.