Алексей Федорченко: «Я создал некий мир – поживите в нем»

При этом Федорченко, пожалуй, единственный из отечественных режиссеров с мировым именем продолжает жить и работать не в столицах. И уезжать из Екатеринбурга не планирует. Порой кажется, что сама уральская горнозаводская культура породила этот неохватный, почти раблезианский интерес к истории и ее белым пятнам, этнологии. В интервью «Ведомостям» Федорченко рассуждает о том, зачем заставлять зрителя сомневаться в происходящем на экране и почему массовая культура потребления не должна занимать все пространство.