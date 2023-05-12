Алексей Федорченко: «Я создал некий мир – поживите в нем»Режиссер «Овсянок» о том, почему снимает фильмы об исчезнувших этносах
Сегодняшнюю российскую киногеографию можно разделить на три территории – столичную, якутскую и территорию Алексея Федорченко. На его счету призы Венецианского кинофестиваля – за документальный фильм «Первые на Луне» и игровую кинокартину «Овсянки». Его фильмы также отмечены наградами жюри практически всех российских кинофестивалей и премий – «Война Анны» («Кинотавр», «Золотой Орел», «Ника»), «Небесная дорога» («Окно в Европу» и др.), «Последняя «Милая Болгария» (ММКФ) и т. д.
При этом Федорченко, пожалуй, единственный из отечественных режиссеров с мировым именем продолжает жить и работать не в столицах. И уезжать из Екатеринбурга не планирует. Порой кажется, что сама уральская горнозаводская культура породила этот неохватный, почти раблезианский интерес к истории и ее белым пятнам, этнологии. В интервью «Ведомостям» Федорченко рассуждает о том, зачем заставлять зрителя сомневаться в происходящем на экране и почему массовая культура потребления не должна занимать все пространство.