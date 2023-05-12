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Алексей Федорченко: «Я создал некий мир – поживите в нем»

Режиссер «Овсянок» о том, почему снимает фильмы об исчезнувших этносах
Лариса Малюкова
Режиссер Алексей Федорченко / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сегодняшнюю российскую киногеографию можно разделить на три территории – столичную, якутскую и территорию Алексея Федорченко. На его счету призы Венецианского кинофестиваля – за документальный фильм «Первые на Луне» и игровую кинокартину «Овсянки». Его фильмы также отмечены наградами жюри практически всех российских кинофестивалей и премий – «Война Анны» («Кинотавр», «Золотой Орел», «Ника»), «Небесная дорога» («Окно в Европу» и др.), «Последняя «Милая Болгария» (ММКФ) и т. д.

При этом Федорченко, пожалуй, единственный из отечественных режиссеров с мировым именем продолжает жить и работать не в столицах. И уезжать из Екатеринбурга не планирует. Порой кажется, что сама уральская горнозаводская культура породила этот неохватный, почти раблезианский интерес к истории и ее белым пятнам, этнологии. В интервью «Ведомостям» Федорченко рассуждает о том, зачем заставлять зрителя сомневаться в происходящем на экране и почему массовая культура потребления не должна занимать все пространство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных