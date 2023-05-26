Сергей Сельянов: «Кино – это как обмен энергий»Продюсер фильмов Балабанова, Данелии и Бодровых о том, каким должен быть диалог между продюсером и режиссером
8 июня на экраны выходит новая картина Бориса Хлебникова «Снегирь» – мощная драма о трагическом разрыве поколений. Снять фильм по роману Георгия Владимова «Три минуты молчания» предложил Сергей Сельянов, основатель кинокомпании СТВ. При всей гигантской фильмографии эта студия ассоциируется главным образом с Алексеем Балабановым. Именно СТВ сняла практически все фильмы культового режиссера, а Сельянов был их продюсером.
В интервью «Ведомостям» основатель СТВ рассуждает о сложных взаимоотношениях «режиссер – продюсер», способах нащупать баланс. А также рассказывает о нереализованных проектах Балабанова и о том, какой единственный в жизни сценарий ему не пришлось править.
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