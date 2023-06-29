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«Мы не ждем, что Голливуд вернется»

Президент «Каро» Ольга Зинякова о том, как сохранить и развивать кинотеатральный бизнес после ухода из России мейджоров
Мария Истомина
Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова / Андрей Гордеев / Ведомости

После начала СВО российский рынок покинули все голливудские студии, обеспечивавшие до этого в совокупности порядка 70% отечественного бокс-офиса. Как результат, в 2022 г. кассовые сборы в России, по данным государственного Фонда кино, снизились по сравнению с допандемийным 2019 годом на 57,2% и составили 23,7 млрд руб. В сравнении с 2021 г. падение не такое существенное – 41,9%.

Вышедшая в новогодние каникулы семейная комедия «Чебурашка» вернула зрителей в кинотеатр: по итогам проката его касса составила 6,78 млрд руб., что является абсолютным рекордом для российского кинорынка. В январе – мае 2023 г. российский бокс-офис составил 21,8 млрд руб., приблизившись к значению за аналогичный период 2019 г. – 24,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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