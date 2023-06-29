«Мы не ждем, что Голливуд вернется»

После начала СВО российский рынок покинули все голливудские студии, обеспечивавшие до этого в совокупности порядка 70% отечественного бокс-офиса. Как результат, в 2022 г. кассовые сборы в России, по данным государственного Фонда кино, снизились по сравнению с допандемийным 2019 годом на 57,2% и составили 23,7 млрд руб. В сравнении с 2021 г. падение не такое существенное – 41,9%.