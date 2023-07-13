Майя Кучерская: «Про сегодня еще и нечего читать»

Майя Кучерская – одна из тех писателей, кто одинаково успешно совмещает литературу с филологией. Видимо, неслучайно «Большую книгу» ей принесла биография Николая Лескова «Прозеванный гений» (2021), которая в равной степени и научная, и художественная. Первый читательский успех к Кучерской пришел еще раньше – в середине 2000-х вместе с «Современным патериком». Это сборник смешных историй с характерным подзаголовком «Чтение для впавших в уныние». Роман «Тетя Мотя» в 2013 г. вошел в короткие списки премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».