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Майя Кучерская: «Про сегодня еще и нечего читать»

Писатель и филолог – о формуле русской жизни Лескова, новом поколении 30-летних авторов и Young Adult
Николай Корнацкий
Писатель и филолог Майя Кучерская / Григорий Сысоев / РИА Новости

Майя Кучерская – одна из тех писателей, кто одинаково успешно совмещает литературу с филологией. Видимо, неслучайно «Большую книгу» ей принесла биография Николая Лескова «Прозеванный гений» (2021), которая в равной степени и научная, и художественная. Первый читательский успех к Кучерской пришел еще раньше – в середине 2000-х вместе с «Современным патериком». Это сборник смешных историй с характерным подзаголовком «Чтение для впавших в уныние». Роман «Тетя Мотя» в 2013 г. вошел в короткие списки премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

Кроме науки и прозы Кучерская активно занимается преподаванием. Она инициатор литературных мастерских Creative Writing School и магистерской программы «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, где действующие писатели готовят себе смену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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