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Яна Вагнер: «Эпидемия» гораздо остросюжетнее и громче моего «Вонгозера»

Автор бестселлера об экранизациях, Стивене Кинге и грядущем романе «Тоннель»
Николай Корнацкий
Писательница Яна Вагнер / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Яна Вагнер, один из самых ярких авторов современной российской прозы, легко меняет жанры. Ее дебютная дилогия «Вонгозеро» и «Живые люди» (по мотивам первой части цикла снят первый сезон сериала «Эпидемия» 2019 г.) – это постапокалиптический триллер о вспышке неизвестной болезни. «Кто не спрятался» – герметичный детектив в духе «Десяти негритят» Агаты Кристи.

Наконец, «Тоннель» будет романом-катастрофой – книга должна выйти до конца года в «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ; импринт холдинга «Эксмо-АСТ»). Там же был опубликован и ее третий роман (продано уже 63 000 экземпляров) и переизданы первых два: «Вонгозеро» разошлось тиражом в 46 000, «Живые люди» – 45 000. Все ее книги переведены на иностранные языки. Так, «Вонгозеро» вышло уже в 17 странах – этим летом список пополнили США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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