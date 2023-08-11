Яна Вагнер: «Эпидемия» гораздо остросюжетнее и громче моего «Вонгозера»

Наконец, «Тоннель» будет романом-катастрофой – книга должна выйти до конца года в «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ; импринт холдинга «Эксмо-АСТ»). Там же был опубликован и ее третий роман (продано уже 63 000 экземпляров) и переизданы первых два: «Вонгозеро» разошлось тиражом в 46 000, «Живые люди» – 45 000. Все ее книги переведены на иностранные языки. Так, «Вонгозеро» вышло уже в 17 странах – этим летом список пополнили США.