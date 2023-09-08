Константин Бронзит: «Кино – это прежде всего зрелище»

Константин Бронзит – один из самых известных российских режиссеров мультипликации – успешно работает как в авторской короткометражной анимации, так и в зрительской полнометражной. На его счету сотни международных наград, в том числе три гран-при «анимационных Канн» – фестиваля в Анси. Два его мультфильма были номинированы на «Оскар» – «Уборная история – любовная история» в 2009 г. и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 г. А еще один фильм с космическим названием – «Он не может жить без космоса» (2019) – дошел до оскаровского шорт-листа.