Константин Бронзит: «Кино – это прежде всего зрелище»Номинант премии «Оскар» о полнометражном «Лунтике», поисках рая и «Аватаре» Джеймса Кэмерона
Константин Бронзит – один из самых известных российских режиссеров мультипликации – успешно работает как в авторской короткометражной анимации, так и в зрительской полнометражной. На его счету сотни международных наград, в том числе три гран-при «анимационных Канн» – фестиваля в Анси. Два его мультфильма были номинированы на «Оскар» – «Уборная история – любовная история» в 2009 г. и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 г. А еще один фильм с космическим названием – «Он не может жить без космоса» (2019) – дошел до оскаровского шорт-листа.
Кроме того, Бронзит стоял у истоков серии мультфильмов про богатырей студии «Мельница» – самой кассовой в кинопрокате российской анимационной франшизы. Десять фильмов и один спин-офф собрали совокупно около 5,7 млрд руб. (данные до 2015 г. – «Бюллетень кинопрокатчика», после 2015 г. – ЕАИС). Бронзит был режиссером и одним из авторов сценария первого фильма цикла – «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). В 2018 г. он вернулся к «богатырской» франшизе и снял девятую часть цикла – «Три богатыря и наследница престола».
Сейчас у режиссера в работе сразу три фильма. Два из них он делает на родной студии «Мельница» – свой новый авторский короткий метр (название пока не сообщается) и полнометражное продолжение сериала «Лунтик и его друзья». Третий фильм – еще один полный метр под рабочим названием «Мусор» – он параллельно снимает вместе с Дмитрием Высоцким на студии «Метрафильмс», известной по мультсериалу «Три кота».
В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал о том, как изменилась за 10 лет коммерческая анимация в России, какие сложности возникают при адаптации мультсериалов в полный метр, а также сформулировал, в чем уникальность «Лунтика» и почему тема поисков рая будет всегда волновать художников.