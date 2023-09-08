Газета
Медиа / Интервью Эксклюзивно по подписке.
Акция -49%

Константин Бронзит: «Кино – это прежде всего зрелище»

Номинант премии «Оскар» о полнометражном «Лунтике», поисках рая и «Аватаре» Джеймса Кэмерона
Николай Корнацкий
Режиссер Константин Бронзит / Максим Муратов / PhotoXPress

Константин Бронзит – один из самых известных российских режиссеров мультипликации – успешно работает как в авторской короткометражной анимации, так и в зрительской полнометражной. На его счету сотни международных наград, в том числе три гран-при «анимационных Канн» – фестиваля в Анси. Два его мультфильма были номинированы на «Оскар» – «Уборная история – любовная история» в 2009 г. и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 г. А еще один фильм с космическим названием – «Он не может жить без космоса» (2019) – дошел до оскаровского шорт-листа.

Кроме того, Бронзит стоял у истоков серии мультфильмов про богатырей студии «Мельница» – самой кассовой в кинопрокате российской анимационной франшизы. Десять фильмов и один спин-офф собрали совокупно около 5,7 млрд руб. (данные до 2015 г. – «Бюллетень кинопрокатчика», после 2015 г. – ЕАИС). Бронзит был режиссером и одним из авторов сценария первого фильма цикла – «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). В 2018 г. он вернулся к «богатырской» франшизе и снял девятую часть цикла – «Три богатыря и наследница престола».

Сейчас у режиссера в работе сразу три фильма. Два из них он делает на родной студии «Мельница» – свой новый авторский короткий метр (название пока не сообщается) и полнометражное продолжение сериала «Лунтик и его друзья». Третий фильм – еще один полный метр под рабочим названием «Мусор» – он параллельно снимает вместе с Дмитрием Высоцким на студии «Метрафильмс», известной по мультсериалу «Три кота».

В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал о том, как изменилась за 10 лет коммерческая анимация в России, какие сложности возникают при адаптации мультсериалов в полный метр, а также сформулировал, в чем уникальность «Лунтика» и почему тема поисков рая будет всегда волновать художников.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных