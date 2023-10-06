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Антон Малышев: «Наши инвестиции в кино – это венчурные инвестиции»

Исполнительный директор «Кинопрайма» о том, зачем и как поддерживать авторское кино в России
Николай Корнацкий Мария Истомина
Исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев / Андрей Гордеев / Ведомости

В Геленджике 5 октября впервые стартовал фестиваль актуального кино «Маяк», организованный некоммерческим фондом «Кинопрайм». Этот фонд был учрежден Романом Абрамовичем в 2019 г. Исполнительным директором «Кинопрайма» стал Антон Малышев, который ранее занимал аналогичную позицию в Фонде кино – государственном институте поддержки.

И если Фонд кино участвует в финансировании фильмов, ориентированных на широкую аудиторию, «Кинопрайм» нацелен на поддержку авторского кино и арт-мейнстрим: в диапазоне от сериала «Карамора» и грядущего блокбастера «Мастер и Маргарита» до социального триллера «Текст» и драмы «Один маленький ночной секрет». Всего за пять лет работы фондом было поддержано более 70 картин на общую сумму более 3 млрд руб.

В интервью «Ведомостям» Антон Малышев рассказал о критериях отбора проектов, которые поддерживает «Кинопрайм», о том, почему сегодня невозможен «новый» «Кинотавр», как отмена русского кино на европейских фестивалях повлияла на экономику авторских фильмов и как уход Голливуда отразился на отечественной киноиндустрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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