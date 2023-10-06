Антон Малышев: «Наши инвестиции в кино – это венчурные инвестиции»Исполнительный директор «Кинопрайма» о том, зачем и как поддерживать авторское кино в России
В Геленджике 5 октября впервые стартовал фестиваль актуального кино «Маяк», организованный некоммерческим фондом «Кинопрайм». Этот фонд был учрежден Романом Абрамовичем в 2019 г. Исполнительным директором «Кинопрайма» стал Антон Малышев, который ранее занимал аналогичную позицию в Фонде кино – государственном институте поддержки.
И если Фонд кино участвует в финансировании фильмов, ориентированных на широкую аудиторию, «Кинопрайм» нацелен на поддержку авторского кино и арт-мейнстрим: в диапазоне от сериала «Карамора» и грядущего блокбастера «Мастер и Маргарита» до социального триллера «Текст» и драмы «Один маленький ночной секрет». Всего за пять лет работы фондом было поддержано более 70 картин на общую сумму более 3 млрд руб.
В интервью «Ведомостям» Антон Малышев рассказал о критериях отбора проектов, которые поддерживает «Кинопрайм», о том, почему сегодня невозможен «новый» «Кинотавр», как отмена русского кино на европейских фестивалях повлияла на экономику авторских фильмов и как уход Голливуда отразился на отечественной киноиндустрии.