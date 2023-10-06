Антон Малышев: «Наши инвестиции в кино – это венчурные инвестиции»

И если Фонд кино участвует в финансировании фильмов, ориентированных на широкую аудиторию, «Кинопрайм» нацелен на поддержку авторского кино и арт-мейнстрим: в диапазоне от сериала «Карамора» и грядущего блокбастера «Мастер и Маргарита» до социального триллера «Текст» и драмы «Один маленький ночной секрет». Всего за пять лет работы фондом было поддержано более 70 картин на общую сумму более 3 млрд руб.