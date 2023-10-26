Игорь Толстунов: «Мы представляем интересы зрителя»

О том, как снимать большое зрительское кино и привлекать аудиторию на небольшие артовые проекты, а также что хорошего в том, когда у режиссера есть «определенная степень упертости» и почему в России до сих пор не сложилась киноиндустрия, продюсер Игорь Толстунов рассуждает в интервью «Ведомостям».