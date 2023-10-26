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Игорь Толстунов: «Мы представляем интересы зрителя»

Основатель компании «Профит» о том, почему режиссер и продюсер должны слышать друг друга
Лариса Юсипова
Основатель и владелец продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Основатель и владелец продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов – один из тех людей, с именами которых связана история нового отечественного кино. В 1990-м вместе с Валерием Тодоровским и Сергеем Ливневым он создал одну из первых частных российских компаний «ТТЛ», на счету которой, в частности, «Любовь» Тодоровского и «Мечты идиота» Василия Пичула.

С 1995 по 2005 г. он возглавлял киночасть медиаимперии Владимира Гусинского – студию «НТВ-Профит», которая даже в период малокартинья – второй половины девяностых и начала нулевых – исправно поставляла на рынок резонансные проекты. В том числе номинировавшийся на «Оскара» фильм «Вор» Павла Чухрая, «Три истории» Киры Муратовой, народные хиты «Сирота казанская» Владимира Машкова и «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина.

Именно Толстунов открыл режиссеров Оксану Бычкову и Валерию Гай Германику, став продюсером их дебютных кинокартин «Питер ФМ» и «Все умрут, а я останусь» соответственно. «В их работах есть свежесть, которую не часто встретишь в кино, это меня и привлекает», – говорит он про работу с дебютантами.

Толстунов также активно продюсирует сериалы. Объяснение, что сериалов в его фильмографии становится все больше, простое: на масштабные зрительские фильмы, как говорит продюсер, сейчас трудно найти бюджеты, поскольку кино «не та зона, которая привлекает инвесторов».

Тем не менее уже в январе 2024 г. в прокат выйдет фильм «Мастер и Маргарита», бюджет которого – 1,2 млрд руб. На то чтобы снять такую высокобюджетную экранизацию знаменитого романа Михаила Булгакова, потребовались усилия и инвестиции сразу трех кинокомпаний – «Марс Медиа», «Амедиа», «Профита» и двух фондов – частного «Кинопрайм», государственного Фонда кино.

О том, как снимать большое зрительское кино и привлекать аудиторию на небольшие артовые проекты, а также что хорошего в том, когда у режиссера есть «определенная степень упертости» и почему в России до сих пор не сложилась киноиндустрия, продюсер Игорь Толстунов рассуждает в интервью «Ведомостям».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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