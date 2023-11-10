Газета
Медиа / Интервью Эксклюзивно по подписке

Жора Крыжовников: «Чтобы их заманить, нужно на пупе крутиться»

Сценарист, режиссер и продюсер о «взрослых» зрителях и новых реалиях сериального производства в России
Мария Истомина Лариса Юсипова
Режиссер и продюсер Жора Крыжовников / Алексей Орлов / Ведомости

Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина) ворвался в кино ровно 10 лет назад с комедией «Горько!», которая стала «спящим» кассовым хитом. Дебют молодого режиссера сенсационно заработал 773 млн руб. (данные «Бюллетеня кинопрокатчика»). С тех пор Крыжовников превратился в одного из самых коммерчески успешных российских постановщиков. 

В последние годы Крыжовников не снимает для кинопроката, почти полностью переключился на сериалы для платформ. Его драмеди «Звоните ДиКаприо!» (2018) для видеосервиса Premier оказалась среди первых резонансных платформенных проектов, с которых можно отсчитывать стриминговый бум в России. 

9 ноября на Wink и Start стартовал показ криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» – пока лишь второй сериал для Крыжовникова-режиссера. С 2021 г. он занимает позицию креативного продюсера «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), поэтому его имя можно встретить в титрах многих стриминговых сериалов-хитов – «Фишер», «Надвое», «Актрисы».

В интервью «Ведомостям» Жора Крыжовников рассказал о том, как передача «До 16 и старше» помогла ему в работе над новым проектом, как видеосервисы изменили индустрию и почему он пока не планирует снимать полные метры.

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных