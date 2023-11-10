Жора Крыжовников: «Чтобы их заманить, нужно на пупе крутиться»

9 ноября на Wink и Start стартовал показ криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» – пока лишь второй сериал для Крыжовникова-режиссера. С 2021 г. он занимает позицию креативного продюсера «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), поэтому его имя можно встретить в титрах многих стриминговых сериалов-хитов – «Фишер», «Надвое», «Актрисы».