Жора Крыжовников: «Чтобы их заманить, нужно на пупе крутиться»Сценарист, режиссер и продюсер о «взрослых» зрителях и новых реалиях сериального производства в России
Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина) ворвался в кино ровно 10 лет назад с комедией «Горько!», которая стала «спящим» кассовым хитом. Дебют молодого режиссера сенсационно заработал 773 млн руб. (данные «Бюллетеня кинопрокатчика»). С тех пор Крыжовников превратился в одного из самых коммерчески успешных российских постановщиков.
В последние годы Крыжовников не снимает для кинопроката, почти полностью переключился на сериалы для платформ. Его драмеди «Звоните ДиКаприо!» (2018) для видеосервиса Premier оказалась среди первых резонансных платформенных проектов, с которых можно отсчитывать стриминговый бум в России.
9 ноября на Wink и Start стартовал показ криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» – пока лишь второй сериал для Крыжовникова-режиссера. С 2021 г. он занимает позицию креативного продюсера «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), поэтому его имя можно встретить в титрах многих стриминговых сериалов-хитов – «Фишер», «Надвое», «Актрисы».
В интервью «Ведомостям» Жора Крыжовников рассказал о том, как передача «До 16 и старше» помогла ему в работе над новым проектом, как видеосервисы изменили индустрию и почему он пока не планирует снимать полные метры.