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Олег Новиков: «Конкуренция – в интересах читателя»

Совладелец «Эксмо-АСТ» и «Литреса» о конкуренции с экосистемными игроками и будущем рынка цифровых книг
Мария Истомина
Совладелец «Эксмо-АСТ» и «Литреса» Олег Новиков на конференции газеты «Ведомости» / Валентина Липатова / Ведомости

По итогам 2022 г. рынок цифровых книг впервые показал нулевую динамику. Хотя именно он в последние годы был драйвером всего книжного рынка. О том, какие факторы этому способствовали, а также, как на рынок цифровых книг повлиял выход новых экосистемных игроков – «Букмейта» («Яндекс») и «Строк» (МТС), – рассказал на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» Олег Новиков, совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» и совладелец группы компаний «Литрес», которая является лидером на рынке цифровых книг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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