Олег Новиков: «Конкуренция – в интересах читателя»

По итогам 2022 г. рынок цифровых книг впервые показал нулевую динамику. Хотя именно он в последние годы был драйвером всего книжного рынка. О том, какие факторы этому способствовали, а также, как на рынок цифровых книг повлиял выход новых экосистемных игроков – «Букмейта» («Яндекс») и «Строк» (МТС), – рассказал на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» Олег Новиков, совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» и совладелец группы компаний «Литрес», которая является лидером на рынке цифровых книг.