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Гавриил Гордеев, Сергей Шишкин: «Хочется быть в двойке лидеров рынка»

Руководители видеосервиса Okko о рынке и конкуренции
Мария Истомина
Генеральный продюсер Гавриил Гордеев (слева) и генеральный директор Okko Сергей Шишкин/ Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок видеосервисов за последние пять лет пережил настоящую трансформацию. Новички потеснили с лидерских позиций старейшин рынка онлайн-кинотеатров – «Иви» и Okko. Транзакционная модель – покупка и аренда отдельных фильмов и сериалов – ушла в прошлое, и теперь основной свой доход онлайн-кинотеатры получают от подписок. И наконец, если раньше основной зрительский интерес аккумулировали голливудские киноновинки и сериалы американских студий, сейчас большинство онлайн-кинотеатров делают ставку на привлечение и удержание аудитории за счет собственных оригинальных проектов.

Видеосервис Okko, занимавший в 2017 г. вторую позицию (17% рынка по выручке), по итогам 2023 г. с долей 9% стал лишь № 4. В интервью «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Сергей Шишкин рассказал, когда и за счет чего Okko намерен вернуться «в топ-2», в каком статусе в текущий момент находятся отношения видеосервиса со «Сбером», а также зачем он судится с гендиректором «Телеспорт групп» Петром Макаренко. А генпродюсер Okko Гавриил (Гавр) Гордеев поделился планами о продолжении сериала «Волшебный участок».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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