Видеосервис Okko, занимавший в 2017 г. вторую позицию (17% рынка по выручке), по итогам 2023 г. с долей 9% стал лишь № 4. В интервью «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Сергей Шишкин рассказал, когда и за счет чего Okko намерен вернуться «в топ-2», в каком статусе в текущий момент находятся отношения видеосервиса со «Сбером», а также зачем он судится с гендиректором «Телеспорт групп» Петром Макаренко. А генпродюсер Okko Гавриил (Гавр) Гордеев поделился планами о продолжении сериала «Волшебный участок».