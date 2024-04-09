«Хочется быть в двойке лидеров рынка»Руководители видеосервиса Okko о рынке и конкуренции
Российский рынок видеосервисов за последние пять лет пережил настоящую трансформацию. Новички потеснили с лидерских позиций старейшин рынка онлайн-кинотеатров – «Иви» и Okko. Транзакционная модель – покупка и аренда отдельных фильмов и сериалов – ушла в прошлое, и теперь основной свой доход онлайн-кинотеатры получают от подписок. И наконец, если раньше основной зрительский интерес аккумулировали голливудские киноновинки и сериалы американских студий, сейчас большинство онлайн-кинотеатров делают ставку на привлечение и удержание аудитории за счет собственных оригинальных проектов.
Видеосервис Okko, занимавший в 2017 г. вторую позицию (17% рынка по выручке), по итогам 2023 г. с долей 9% стал лишь № 4. В интервью «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Сергей Шишкин рассказал, когда и за счет чего Okko намерен вернуться «в топ-2», в каком статусе в текущий момент находятся отношения видеосервиса со «Сбером», а также зачем он судится с гендиректором «Телеспорт групп» Петром Макаренко. А генпродюсер Okko Гавриил (Гавр) Гордеев поделился планами о продолжении сериала «Волшебный участок».