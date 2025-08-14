Анна Кузнецова: «Это и есть режиссерский рай»

Кино Кузнецовой независимо от жанров и форматов – про чувственное, скрытое, даже интимное, про сложнейшую ткань человеческих связей. В то же время – почти документальный стиль, точность интонации, которые придают ее фильмам и сериалам ощущение абсолютной достоверности. «Дыши» не исключение: многосерийная драма и одновременно захватывающий процедурал с живыми персонажами, в котором честно и деликатно затрагиваются самые сложные темы и вопросы, касающиеся каждого.