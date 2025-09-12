Юлия Миндубаева: «Наша цель – совместными усилиями развивать рынок»

Экономическая модель со ставкой на оригинальные проекты платформ и их эксклюзивный показ, которая в последние годы обеспечивала увеличение числа подписчиков и, как следствие, рост всего рынка онлайн-кинотеатров, в 2024 г. перестала работать, констатирует совладелец и первый заместитель гендиректора ГК Start Юлия Миндубаева. Высокий уровень проникновения подписок на видеосервисы среди жителей мегаполисов, как поясняет топ-менеджер Start, привел к снижению темпов привлечения новой аудитории, в то же время расходы на создание собственных сериалов платформ в последние три года росли ежегодно на 30%: «Что в совокупности привело к тому, что денег для инвестиций в контент стало меньше».