Юлия Миндубаева: «Наша цель – совместными усилиями развивать рынок»

«Наша цель – совместными усилиями развивать рынок»Совладелец группы компаний Start о конкуренции и новых вызовах для рынка онлайн-кинотеатров
Онлайн-кинотеатр Start, запущенный в 2017 г. основателями продюсерской компании Yellow, Black and White, занимает сегодня пятую строчку на рынке и уже закрепил за собой статус главного создателя глянцевых драм. А за последние пару лет стал еще прочно ассоциироваться и с комедийным жанром. Сделав ставку на оригинальные проекты, Start за прошедшие годы выпустил целый ряд сериалов, ставших хитами, – «Слово пацана. Кровь на асфальте» (совместно с онлайн-кинотеатром Wink и телеканалом НТВ), «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Последний богатырь. Наследие», «Инспектор Гаврилов», «Жить жизнь» и др. Сейчас Start – это группа компаний (ГК), которая объединяет одноименные онлайн-кинотеатр и студию, производственную компанию, дистрибутора All Media Company и тематические телеканалы.
Экономическая модель со ставкой на оригинальные проекты платформ и их эксклюзивный показ, которая в последние годы обеспечивала увеличение числа подписчиков и, как следствие, рост всего рынка онлайн-кинотеатров, в 2024 г. перестала работать, констатирует совладелец и первый заместитель гендиректора ГК Start Юлия Миндубаева. Высокий уровень проникновения подписок на видеосервисы среди жителей мегаполисов, как поясняет топ-менеджер Start, привел к снижению темпов привлечения новой аудитории, в то же время расходы на создание собственных сериалов платформ в последние три года росли ежегодно на 30%: «Что в совокупности привело к тому, что денег для инвестиций в контент стало меньше».
В интервью «Ведомостям» Миндубаева рассказала, что поможет привлечь на рынок онлайн-кинотеатров новые деньги, как планы Start по наращиванию базы подписчиков в 3–4 раза в ближайшие три года соотносятся с приоритетом на «бутиковость» при создании оригинального контента и почему детско-семейный контент сейчас становится интересным направлением для развития.