Карина Шаинян: «Здесь есть что-то такое, что трудно ухватить»

«Здесь есть что-то такое, что трудно ухватить»Автор романа «Саспыга» о «гипнозе» горных походов, узелковом письме и инфляции слов
Один из самых резонансных романов 2025 г. – хоррор Карины Шаинян «Саспыга», вызывающий приятные ассоциации со Стивеном Кингом. Место действия – Горный Алтай. По сюжету, от конного похода отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться, потому за «беглянкой» отправляется повариха Катя. Так начинается жуткое и опасное путешествие двух девушек по лесам и ущельям, где реальность размывается, мертвые донимают живых, а где-то под боком лапками перебирает саспыга – то ли птица, то ли зверь, мифическое существо, о сладком мясе которого мечтает каждый местный охотник.
«Саспыга», вышедшая в жанровой линейке «Другая реальность» «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ»), отчасти основана на личном опыте автора – Карина Шаинян сама много лет ходит в походы по Горному Алтаю и легенда про саспыгу ей приснилась во время одной из ночевок. Предыдущий роман «С ключом на шее» (в 2022 г. опубликован «Рипол классик») тоже отчасти хоррор – о детях, столкнувшихся с древним злом, – в свою очередь, напитан впечатлениями детства, которое писатель провела на другом конце страны – на Сахалине.