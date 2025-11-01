Карина Шаинян: «Здесь есть что-то такое, что трудно ухватить»

«Саспыга», вышедшая в жанровой линейке «Другая реальность» «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ»), отчасти основана на личном опыте автора – Карина Шаинян сама много лет ходит в походы по Горному Алтаю и легенда про саспыгу ей приснилась во время одной из ночевок. Предыдущий роман «С ключом на шее» (в 2022 г. опубликован «Рипол классик») тоже отчасти хоррор – о детях, столкнувшихся с древним злом, – в свою очередь, напитан впечатлениями детства, которое писатель провела на другом конце страны – на Сахалине.