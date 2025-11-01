Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа / Интервью /

Карина Шаинян: «Здесь есть что-то такое, что трудно ухватить»

Автор романа «Саспыга» о «гипнозе» горных походов, узелковом письме и инфляции слов
Николай Корнацкий
Карина Шаинян, писатель
Карина Шаинян, писатель / Личный архив

Один из самых резонансных романов 2025 г. – хоррор Карины Шаинян «Саспыга», вызывающий приятные ассоциации со Стивеном Кингом. Место действия – Горный Алтай. По сюжету, от конного похода отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться, потому за «беглянкой» отправляется повариха Катя. Так начинается жуткое и опасное путешествие двух девушек по лесам и ущельям, где реальность размывается, мертвые донимают живых, а где-то под боком лапками перебирает саспыга – то ли птица, то ли зверь, мифическое существо, о сладком мясе которого мечтает каждый местный охотник.

«Саспыга», вышедшая в жанровой линейке «Другая реальность» «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ»), отчасти основана на личном опыте автора – Карина Шаинян сама много лет ходит в походы по Горному Алтаю и легенда про саспыгу ей приснилась во время одной из ночевок. Предыдущий роман «С ключом на шее» (в 2022 г. опубликован «Рипол классик») тоже отчасти хоррор – о детях, столкнувшихся с древним злом, – в свою очередь, напитан впечатлениями детства, которое писатель провела на другом конце страны – на Сахалине.

Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте