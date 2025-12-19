Игорь Волошин: «Я – это ренессанс понятия "любовь" в современном мире»

С 1 января в российских кинотеатрах стартует показ фильма «Буратино». Эту кинематографическую фантазию на тему сказки Алексея Толстого снял режиссер-визионер Игорь Волошин. В обширной фильмографии постановщика самые разные проекты – это и ставшие народными хитами сериалы «Физрук», «Ольга», и большое зрительское кино – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Повелитель ветра», и эстетские фестивальные арт-проекты «Нирвана», «Я».