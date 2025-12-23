Брайан Фуллер: «Дети – самые честные рассказчики»

Американский шоураннер, продюсер, сценарист, режиссер и актер Брайан Фуллер известен прежде всего по сериалам. Первый успех к Фуллеру пришел после выхода «Мертвых до востребования» в 2007 г., продюсером которого он выступил. За два сезона проект получил 17 номинаций на «Эмми» и завоевал семь статуэток. Фуллер также продюсировал сериалы «Американские боги» (2017 г.), выступил шоураннером «Ганнибала» 2013–2015 гг., эстетской экранизации романов про доктора Лектера, который стал культовым. В версии Фуллера Лектер (в исполнении датского актера Мадса Миккельсена) был показан как настоящий денди и интеллектуал.