Брайан Фуллер: «Дети – самые честные рассказчики»

«Дети – самые честные рассказчики»В эксклюзивном интервью «Ведомостям» продюсер рассказал о монстрах в кино и в жизни
Американский шоураннер, продюсер, сценарист, режиссер и актер Брайан Фуллер известен прежде всего по сериалам. Первый успех к Фуллеру пришел после выхода «Мертвых до востребования» в 2007 г., продюсером которого он выступил. За два сезона проект получил 17 номинаций на «Эмми» и завоевал семь статуэток. Фуллер также продюсировал сериалы «Американские боги» (2017 г.), выступил шоураннером «Ганнибала» 2013–2015 гг., эстетской экранизации романов про доктора Лектера, который стал культовым. В версии Фуллера Лектер (в исполнении датского актера Мадса Миккельсена) был показан как настоящий денди и интеллектуал.
Хоррор «Поймать монстра», который идет сейчас в российском прокате, – первая полнометражная работа Фуллера (выступает шоураннером проекта). Премьера кинокартины прошла на Международном кинофестивале в Торонто в этом году, главную роль в нем сыграл Мадс Миккельсен. По сюжету юная Аврора (Софи Слоун) обращается за помощью к своему таинственному соседу (Миккельсен). Она уверена, что ее родителей съел монстр, который скрывается под кроватью. Так начинается их непредсказуемое путешествие, в ходе которого им повстречается целый ряд харизматичных персонажей, сыгранных Сигурни Уивер, Дэвидом Дастмалчяном и т. д.