Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Медиа / Интервью /

Михаил Маркоткин, Борис Кузнецов: «На детях в нашей стране никогда не экономят»

Владелец «Росмэн» и гендиректор одноименного издательства о диверсификации бизнеса и появлении «новых Остеров и Успенских»
Дмитрий Игнатьев
Владелец холдинга «Росмэн» Михаил Маркоткин (справа) и гендиректор одноименного издательства Борис Кузнецов
Владелец холдинга «Росмэн» Михаил Маркоткин (справа) и гендиректор одноименного издательства Борис Кузнецов / Андрей Гордеев / Ведомости

В марте 2026 г. «Росмэн» выходит в еще одну новую для себя нишу – на рынок товаров для мам и малышей. При этом, несмотря на расширение сферы интересов холдинга, издательское направление в «Росмэн» продолжает динамично развиваться: именно оно стало драйвером его выручки в 2025 г. За указанный период выручка холдинга составила более 9 млрд руб., рост – порядка 5%, у издательства – на 21%. Доля издательского бизнеса достигла 30% от всей выручки холдинга.

В интервью «Ведомостям» владелец холдинга «Росмэн» Михаил Маркоткин и гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов рассказывают, какие сложности и точки роста существуют сегодня у бизнеса по дистрибуции игрушек, чем интересно направление baby-product, а также делятся планами по развитию ключевых направлений бизнеса, в том числе книжного сегмента.

Вы видите 1% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь