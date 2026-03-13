Михаил Маркоткин, Борис Кузнецов: «На детях в нашей стране никогда не экономят»

В марте 2026 г. «Росмэн» выходит в еще одну новую для себя нишу – на рынок товаров для мам и малышей. При этом, несмотря на расширение сферы интересов холдинга, издательское направление в «Росмэн» продолжает динамично развиваться: именно оно стало драйвером его выручки в 2025 г. За указанный период выручка холдинга составила более 9 млрд руб., рост – порядка 5%, у издательства – на 21%. Доля издательского бизнеса достигла 30% от всей выручки холдинга.