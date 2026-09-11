Данил Чащин: «В этом есть что-то античное»

«Большая фарма» уже третий по счету сериал успешного театрального постановщика Данилы Чащина – причем ни один не похож на другой. Если «Райцентр» был черной фарсовой комедией, то «Улицу Шекспира» о цыганских страстях можно назвать «Кармелитой» эпохи стримингов. А на минувшем фестивале «Пилот» в конкурсе участвовал четвертый сериальный проект Чащина «Джайв» – о танцевальном закулисье с тем же Васильевым в роли тренера.