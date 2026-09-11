Данил Чащин: «В этом есть что-то античное»

«В этом есть что-то античное»Режиссер «Большой фармы» о параллелях с «Наследниками», идеализме в науке и кортизоле в кино
На Okko стартовала одна из главных премьер сезона – сериал «Большая фарма» от сценариста «Трассы», «Лихих» и «Хрустального» Олега Маловичко. Снова триллер, но крайне необычный по своим вводным – многофигурный кинороман про столкновение идеалистов от науки с жестоким миром бизнеса. Многолетние исследования наконец увенчались успехом – ученым Гирееву (Игорь Гордин) и Шульгину (Сергей Уманов) удалось синтезировать чудо-препарат, который побеждает рак и другие болезни. Однако самые трудные испытания ждут их впереди.
Международные фармацевтические гиганты не рады конкурентам и строят козни (представителя большой фармы играет Светлана Ходченкова). Сын Гиреева Женя (Сергей Горошко) находит российского инвестора – предприниматель Меркулов (Антон Васильев) готов вложиться, но на грабительских условиях. Наконец, сама семья Гиреевых трещит по швам – долей в фирме владеют и его дети, и они далеко не во всем согласны с отцом.
«Большая фарма» уже третий по счету сериал успешного театрального постановщика Данилы Чащина – причем ни один не похож на другой. Если «Райцентр» был черной фарсовой комедией, то «Улицу Шекспира» о цыганских страстях можно назвать «Кармелитой» эпохи стримингов. А на минувшем фестивале «Пилот» в конкурсе участвовал четвертый сериальный проект Чащина «Джайв» – о танцевальном закулисье с тем же Васильевым в роли тренера.
В интервью «Ведомостям» режиссер рассказывает, почему любит работать быстро и чем «Большая фарма» напоминает греческие трагедии, а еще раскрывает детали своего следующего проекта – сериала по мотивам книги Екатерины Манойло «Золотой мальчик».