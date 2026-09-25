Дмитрий Тюрин: «Меня интересуют вопросы развития цивилизации»

«Меня интересуют вопросы развития цивилизации»Режиссер «Эпидемии» и «Триггера» о том, как трудно экранизировать Стругацких
Режиссер Дмитрий Тюрин известен широкому зрителю по сериальным хитам «Триггер», «Эпидемия-2», «Магомаев». Его проекты отличает жанровая гибкость, умение воссоздавать приметы эпохи, убедительно конструировать разные миры. Новый проект постановщика – многосерийный блокбастер «Трудно быть богом» (доступен на Wink) по легендарной повести Стругацких.
В интервью «Ведомостям» Тюрин рассказал о том, как создавалась планета Арканар, почему Румату играет сербский актер и зачем режиссеру знать сопромат.
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