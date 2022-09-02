«Преступления будущего»: перформанс – это новый рэп

Все же как же порой приятно встретить старое, знакомое. «Преступления будущего» – не только первый фильм Дэвида Кроненберга за восемь лет, но и первый в новом веке его фирменный боди-хоррор – про мутации и прочие приключения тела. После «Экзистенции» (1999 г.) «барон крови» снимал исключительно реалистическое кино – хорошее, иногда кровавое, иногда про русскую мафию (за роль Коли с наколками в «Пороке на экспорт» Мортенсен получил первую номинацию на «Оскара»). А тем временем подрастала молодая шпана. Год назад главный приз Каннов взяла Жюлия Дюкурно с «Титаном», где девица беременеет от машины. Кроненбергу же, как обычно, с наградами не везет – его новый боди-хоррор каннское жюри этого года оставило без призов.