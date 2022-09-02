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«Преступления будущего»: перформанс – это новый рэп

В прокате новый триллер Дэвида Кроненберга – про художника, который выставляет свои органы
Николай Корнацкий , критик

Все эпидемии побеждены, физическая боль знакома единицам. Сол Тенсер (Вигго Мортенсен из «Зеленой книги» и «Властелина колец») ночным страданиям немного рад – они сигнализируют, что внутри него вызревает нечто. Даже в этой фантастической версии будущего радость материнства известна лишь женщинам. Сол – художник и может творить только искусство. Пикассо нового времени, он не рисует картины, а «выращивает» органы, науке до сих пор не известные. Под восхищенные взгляды толпы их вырезает и помещает в заспиртованную колбу ассистентка по имени Каприс (Леа Сейду из бондианы и «Жизни Адель»). Перформансы – это новый рэп и новый TitTok. Благодаря Солу и Каприс все хотят быть перформерами.

Все же как же порой приятно встретить старое, знакомое. «Преступления будущего» – не только первый фильм Дэвида Кроненберга за восемь лет, но и первый в новом веке его фирменный боди-хоррор – про мутации и прочие приключения тела. После «Экзистенции» (1999 г.) «барон крови» снимал исключительно реалистическое кино – хорошее, иногда кровавое, иногда про русскую мафию (за роль Коли с наколками в «Пороке на экспорт» Мортенсен получил первую номинацию на «Оскара»). А тем временем подрастала молодая шпана. Год назад главный приз Каннов взяла Жюлия Дюкурно с «Титаном», где девица беременеет от машины. Кроненбергу же, как обычно, с наградами не везет – его новый боди-хоррор каннское жюри этого года оставило без призов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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