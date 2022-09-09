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«Русалки»: в буре есть покой

На видеосервисах Wink и «Кинопоиск» выходит мистический детективный сериал о русалках
Роман Черкасов , кинокритик

Маленький приморский городок на юге России. В 2003 г. сестры-близнецы Майя и Рита вместе с родителями отдыхали на берегу моря, и, пока Рита дремала, лежа на надувном матрасе, Майя зашла в воду и исчезла.

14 лет спустя Майю обнаружили в песчаных дюнах недалеко от морского побережья – мертвую, голую, непорочную и умершую всего лишь несколько часов назад в результате, как настаивает медэксперт, обезвоживания. Повзрослевшая Рита (Иева Андреевайте, известная по сериалу «Молодежка» и фильму «Хороший мальчик»), ставшая к этому времени полицейским следователем с тяжелым характером, рвется выяснить, что же приключилось с сестрой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных