«Русалки»: в буре есть покой

«Русалки»: в буре есть покойНа видеосервисах Wink и «Кинопоиск» выходит мистический детективный сериал о русалках
Маленький приморский городок на юге России. В 2003 г. сестры-близнецы Майя и Рита вместе с родителями отдыхали на берегу моря, и, пока Рита дремала, лежа на надувном матрасе, Майя зашла в воду и исчезла.
14 лет спустя Майю обнаружили в песчаных дюнах недалеко от морского побережья – мертвую, голую, непорочную и умершую всего лишь несколько часов назад в результате, как настаивает медэксперт, обезвоживания. Повзрослевшая Рита (Иева Андреевайте, известная по сериалу «Молодежка» и фильму «Хороший мальчик»), ставшая к этому времени полицейским следователем с тяжелым характером, рвется выяснить, что же приключилось с сестрой.
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