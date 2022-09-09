«Русалки»: в буре есть покой

14 лет спустя Майю обнаружили в песчаных дюнах недалеко от морского побережья – мертвую, голую, непорочную и умершую всего лишь несколько часов назад в результате, как настаивает медэксперт, обезвоживания. Повзрослевшая Рита (Иева Андреевайте, известная по сериалу «Молодежка» и фильму «Хороший мальчик»), ставшая к этому времени полицейским следователем с тяжелым характером, рвется выяснить, что же приключилось с сестрой.