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«Чающие движения воды»: хроники праведника

«Мастерская Петра Фоменко» открыла сезон спектаклем по роману Николая Лескова
Вячеслав Суриков , критик

«Чающие движения воды» – еще один пример того, насколько сильно «Мастерская Фоменко» может погрузить зрителя в девятнадцатый век, насколько тонко театр чувствует этот исторический период и достоверно воссоздает его психологические реалии.

Первым на сцене появляется отец Савелий, прибывший в провинциальный городок, чтобы противостоять набирающему здесь силу движению старообрядцев. Он свободомыслящий священник, который искренне пытается познать Бога и пробудить к нему любовь у тех, кто приходит слушать его проповеди. И тем самым вызывает возмущение вышестоящего духовенства. Отца Савелия играет Иван Верховых (известен по роли Чебутыкина в «Трех сестрах» в постановке Петра Фоменко). И это редкостная актерская работа. Ему за очень короткий срок удается вызвать если не любовь, то симпатию к своему персонажу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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