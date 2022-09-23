«Чающие движения воды»: хроники праведника

Первым на сцене появляется отец Савелий, прибывший в провинциальный городок, чтобы противостоять набирающему здесь силу движению старообрядцев. Он свободомыслящий священник, который искренне пытается познать Бога и пробудить к нему любовь у тех, кто приходит слушать его проповеди. И тем самым вызывает возмущение вышестоящего духовенства. Отца Савелия играет Иван Верховых (известен по роли Чебутыкина в «Трех сестрах» в постановке Петра Фоменко). И это редкостная актерская работа. Ему за очень короткий срок удается вызвать если не любовь, то симпатию к своему персонажу.