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«Аватар. Путь воды»: зеленый блокбастер про синих человечков

Сиквел стал 52-й картиной в истории, кассовые сборы которой в мире перевалили за отметку в $1 млрд
Николай Корнацкий
20th Century Studios

Главная интрига мирового кинопроката этого сезона – удастся ли фантастическому эпику «Аватар. Путь воды» Джеймса Кэмерона потеснить с вершины топа самых кассовых фильмов первую серию франшизы, сборы которой в мире составили $2,9 млрд.

Поводов сомневаться в новом триумфе и правда немало. Предыдущий «Аватар» выходил так давно (в 2009 г., т. е. больше 10 лет назад), что многие зрители могли забыть сюжет. Из-за последствий пандемии и новой вспышки в Китае в мире сейчас гораздо меньше действующих кинотеатров, чем 13 лет назад. Наконец, «Путь воды» в России в официальный прокат не выйдет, а для релиза потеря российского рынка, который некогда принес первому «Аватару» около $110 млн, является немаловажной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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