«Винни-Пух: Кровь и мед»: вот горшок пустой, он предмет простой

Пять лет спустя повзрослевший Кристофер Робин (дебютант Николай Леон) возвращается в Стоакровый Лес с невестой, чтобы познакомить ее с друзьями детства и заодно убедиться, не примерещились ли они ему. Лучше бы он этого не делал: старые товарищи ему не очень рады и сразу начинают вести себя по отношению к визитерам так, как ведут себя монстры в типовых хоррорах. Впрочем, через 10 минут эта история внезапно обрывается и безо всякого перехода начинает разворачиваться совсем другая – про пятерых девушек, которые едут отдохнуть в домик в том самом лесу. Это, разумеется, тоже было очень плохой идеей. Да, повествовательная структура у фильма странная.