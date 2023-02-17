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«Винни-Пух: Кровь и мед»: вот горшок пустой, он предмет простой

В прокат вышла хоррор-адаптация истории о Винни-Пухе
Роман Черкасов , критик

Однажды, гуляя по Стоакровому Лесу, юный Кристофер Робин наткнулся на странных существ – не то люди, не то звери, владеют членораздельной речью, вид имеют жутковатый. Существа представились Пятачком, Иа-Иа, Филином (в русском варианте – Совой), Кроликом и медвежонком Винни. Любой убежал бы от них со всех ног, но мальчик имел наивность подружиться с монстрами, проводил с ними много времени и таскал им из дома еду. Когда Кристофер Робин вырос, он уехал в колледж и покинул своих товарищей. Те крепко на него разозлились, с голодухи съели ослика Иа и, поклявшись отныне вытравить из себя все человеческое, превратились в кровожадных убийц. Такова рассказанная в анимационном прологе предыстория.

Пять лет спустя повзрослевший Кристофер Робин (дебютант Николай Леон) возвращается в Стоакровый Лес с невестой, чтобы познакомить ее с друзьями детства и заодно убедиться, не примерещились ли они ему. Лучше бы он этого не делал: старые товарищи ему не очень рады и сразу начинают вести себя по отношению к визитерам так, как ведут себя монстры в типовых хоррорах. Впрочем, через 10 минут эта история внезапно обрывается и безо всякого перехода начинает разворачиваться совсем другая – про пятерых девушек, которые едут отдохнуть в домик в том самом лесу. Это, разумеется, тоже было очень плохой идеей. Да, повествовательная структура у фильма странная.

/Jagged Edge Productions
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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