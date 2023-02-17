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Якутское кино в топе

Как местным кинопродюсерам удалось обойти Голливуд в локальном прокате
Николай Корнацкий , критик

О «якутском киночуде» заговорили еще в начале прошлого десятилетия. Но Якутия продолжает удивлять и сегодня. Последние годы в местном прокате лидирует кино местного производства, часто опережая по сборам и Голливуд, и российские хиты. Якутские фильмы собрали полную коллекцию Гран-при крупнейших российских фестивалей и успешно представляют страну на международных киносмотрах. А в этом году название республики впервые звучит в связи с «Оскаром». Среди номинантов премии – короткометражный док «Выход», снятый режиссерами Максимом и Евгенией Арбугаевыми, братом и сестрой родом из поселка Тикси Булунского улуса Республики Саха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных