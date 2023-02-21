«Бешенство»: с волками – жить

Когда-то Дмитрий Дьяченко приобрел известность как режиссер «Дня радио» и «О чем говорят мужчины» и с тех пор превратился в постановщика самых прибыльных отечественных кинопроектов: четыре его работы – трилогия о «Последнем богатыре» и недавний «Чебурашка» – входят в топ-10 кассовых российских фильмов. Сценарист Алексей Казаков писал сценарии для народных комедий: «Горько!», «СуперБобровы», «Родные». Обращение авторов картин, рассчитанных на предельно широкую зрительскую аудиторию, к скромному и нишевому жанру триллера, где половину экранного времени герои, обороняясь от волков, сидят в охотничьем зимовье, выглядит, конечно, неожиданно.