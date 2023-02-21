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«Бешенство»: с волками – жить

В прокат вышел остросюжетный фильм Дмитрия Дьяченко про бешеных волков и героиновую зависимость
Роман Черкасов , критик

Отец (Алексей Серебряков, известный по фильму «Груз 200» и сериалу «Метод») силком везет сына-наркомана (Всеволод Володин, известный по сериалу «Люся») в таежную глушь, чтобы при помощи изоляции, тумаков, наручников и свежего морозного воздуха излечить того от героиновой зависимости. В это время среди местных волков разгорается эпидемия бешенства, и героев ждет нечто пострашнее, чем ломка.

Когда-то Дмитрий Дьяченко приобрел известность как режиссер «Дня радио» и «О чем говорят мужчины» и с тех пор превратился в постановщика самых прибыльных отечественных кинопроектов: четыре его работы – трилогия о «Последнем богатыре» и недавний «Чебурашка» – входят в топ-10 кассовых российских фильмов. Сценарист Алексей Казаков писал сценарии для народных комедий: «Горько!», «СуперБобровы», «Родные». Обращение авторов картин, рассчитанных на предельно широкую зрительскую аудиторию, к скромному и нишевому жанру триллера, где половину экранного времени герои, обороняясь от волков, сидят в охотничьем зимовье, выглядит, конечно, неожиданно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных